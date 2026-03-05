Μενού

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν για τη Μέση Ανατολή: Στο επίκεντρο η Κύπρος

O Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Εμανουέλ Μακρόν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δίνοντας έμφαση στην Κύπρο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν (Emmanuel Macron), με φόντο τις ελεξίξεις με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο,  όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Kύπρο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

