Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας: Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ (Mohhammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud).

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας ανταλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και συζητήθηκαν οι ενδεχόμενες προοπτικές ειρήνευσης μετά τις τελευταίες εξελίξεις.