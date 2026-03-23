Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας: Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Τι συζητήθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μπιν Σαλμάν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μπιν Σαλμάν
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον διάδοχο του θρόνου Σαουδικής Αραβίας | Eurokinissi
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ (Mohhammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud). 

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας ανταλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και συζητήθηκαν οι ενδεχόμενες προοπτικές ειρήνευσης μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

