Πτυχές της ζωής και της διακυβέρνησης του Ανδρεά Παπανδρέου θυμήθηκε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Τηλέμαχος Χυτήρης.

Μιλώντας μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη στην εκπομπή «Η Ζωή σου Όλη» του ΣΚΑΪ, σχολίασε παράλληλα τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στον συσχετισμό που κάνουν πολλοί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο κ. Χυτήρης ανέφερε πως «ήταν εμφανές αυτό. Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας. Και τώρα μιμείται την επάνοδο και να ηγηθεί κάποιας συσπείρωσης».

«Έχω την εντύπωση ότι τοόν συμβουλεύουν λάθος. Αυτά δεν γίνονται εύκολα. Πρέπει να έχει μπακράουντ ιστορικό, πολιτικό, μόρφωσης. Ο Τσίπρας έχει κάποια χαρίσματα σε σχέση με άλλους. Δεν φτάνουν αυτά», είπε ο Τηλέμαχος Χυτήρης.

Ακόμα ανέφερε: «Ο Ανδρέας είχε συναισθηματικό κόσμο, τον ενδιέφερε αυτό που θα αποφάσιζε τι απήχηση θα είχε στον κόσμο και τι επίδραση θα είχε στον απλό άνθρωπο.

Ο Ανδρέας μιλούσε με στον κόσμο, όχι μόνο τη στιγμή που μίλαγε στα πλήθη που είναι ανεπανάληπτα, αλλά μιλούσε παίρνοντας τηλέφωνο σε απλούς ανθρώπους. Τούς έλεγε "είμαι ο Ανδρέας ο Παπανδρέου" και τού έλεγαν "πλάκα μας κάνεις"».

Ανδρέας Παπανδρέου: Η Σύνοδο Κορυφής στις Κάννες και το Παλαιστινιακό

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε επίσης κρίσιμες στιγμές από την πορεία του Ανδρέα Παπανδρέου και ιστορικά γεγονότα. Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Κάννες το 1995, η τελευταία που συμμετείχε ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, ο Χυτήρης θυμήθηκε:

«Όταν ήρθε η σειρά του Ανδρέα, είδα να αφήνουν όλοι τα μολύβια κάτω και να παρακολουθούν, λες και δόθηκε κάποιο σύνθημα. Μού έκανε θετική εντύπωση […] Ήταν αδύναμος, ασθενής και μιας ηλικίας.

Μόλις τελείωσε του είπα "μπράβο, πρόεδρε". Εκείνος απάντησε: "Μην αυταπατάσαι, δεν παρακολουθούσαν αυτά που έλεγα, αλλά πόσο αντέχω ακόμα". Μού έκανε εντύπωση από ανθρώπινη πλευρά […]

Μου είπε "το ξέρω, διότι τα πράγματα άλλαξαν, διότι είμαι ο τελευταίος των Μοϊκανών" από εκείνη τη γενιά των ηγετών […] Και ότι "οι νέοι πολιτικοί θα είναι κατασκευασμένοι".

Εννούσε ότι θα είναι πολιτικοί που δεν θα βγαίνουν μέσα από τον λαό, μέσα από διαδικασίες δημοκρατικές, αλλά θα είναι κάποιοι που θα υποστηρίζουν κάποια συμφέροντα ψηλά και αυτούς θα κάνουν πρωθυπουργούς».

Για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Όσλο το 1993 που οδήγησε στην αναγνώριση δύο κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, ο Τηλέμαχος Χυτήρης αναφέρθηκε στη συμβολή του Ανδρέα Παπανδρέου:

«Για να γίνει αυτό και να ολοκληρωθεί, ο Κλίντον έκανε μια συζήτηση με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η συζήτηση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, θα ήταν μισή ώρας. Έκατσαν μέσα μιάμιση ώρα οι δύο τους […]

Επιστρέφοντας στην Αθήνα, μου είπε ότι θα πάμε στις αραβικές χώρες. Όντως μετά από κάποιο διάστημα κανονίστηκε και φύγαμε για το ταξίδι αυτό. Περιττό να σας πω ότι οι ελληνικές εφημερίδες της εποχής έγραφαν ότι το ταξίδι γίνεται από τη Λιάνη για να πάει τον Ανδρέα σε Άραβες γιατρούς να τον κάνουν καλά».

«Καλώς ήρθες στην κόλαση»

Μιλώντας για την περίοδο της νοσηλείας του Ανδρέα Παπανδρέου στο Λονδίνο το 1988, ο κ. Χυτήρης αναφέρθηκε την πίεση που δέχθηκε ως υπεύθυνος ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Με παίρνουν τηλέφωνο από το Μαξίμου και μου είπαν κ. Χυτήρη ετοιμάστε τη βαλίτσα σας και ελάτε στο Λονδίνο για να αρχίσετε να ενημερώνετε τους δημοσιογράφους». Συναντήθηκε με τον Παπανδρέου για πολύ λίγο στο νοσοκομείο Saint Tomas, όπως αναφέρει και διηγείται:

«Ο Ανδρέας ήταν ήρεμος και μου είπε "καλώς ήρθες στην κόλαση". Και πράγματι, η κόλαση ήταν η σχέση η καθημερινή με τα Μέσα Ενημέρωσης, τα οποία δυστυχώς πολλά από αυτά, όχι όλα, δεν ήθελαν να μάθουν τι συμβαίνει, αλλά ήταν σίγουροι τι συμβαίνει, ότι δηλαδή ο Ανδρέας θα πεθάνει».

Ο Τηλέμαχος Χυτήρης ενημέρωνε καθημερινά τον Παπανδρέου για τα όσα έγραφαν οι εφημερίδες στην Ελλάδα. Θυμάται, μάλιστα, τίτλο που έγραφε «Φυτό ο Ανδρέας». Ο Παπανδρέου σχολίασε με χιούμορ: «Λέει τι φυτό είμαι;».

Για το περίφημο νεύμα του Ανδρέα προς τη Δήμητρα Λιάνη, ο Χυτήρης σχολίασε ότι «ο Ανδρέας με αυτόν τον τρόπο απάντησε στους "καλοθελητές" που επεδίωκαν άλλα πράγματα».

Τηλέμαχος Χυτήρης: «Το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχει καμία σχέση»

Αναφερόμενος στο σημερινό ΠΑΣΟΚ, ο Τηλέμαχος Χυτήρης υπογράμμισε: «Το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ που συζητάμε τόσες ώρες. Το ΠΑΣΟΚ ένα ήταν. Το Κίνημα που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου και είπε στους Έλληνες "οργανωθείτε μόνοι σας".

Η Δημοκρατία θέλει τη διαφορά. Αν δεν έχεις διαφορά από τον άλλον, δεν μπορείς να περπατήσεις. Και ταυτόχρονα πρέπει να έχεις λαϊκή συμμετοχή. Αν λες ότι είσαι κεντροαριστερός, σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης, πρέπει να το αποδεικνύεις στην πράξη, δηλαδή να έχεις συμμετοχή λαϊκή, ώστε να οδηγείς και να οδηγείσαι».

Οι οδηγικές ικανότητες του Ανδρέα Παπανδρέου

Ο Χυτήρης διηγήθηκε και ένα άγνωστο περιστατικό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου τόν κάλεσε μία Κυριακή και τού είπε να πάνε να δοκιμάσουν το καινούργιο πρωθυπουργικό αυτοκίνητο. «Κάτσε πίσω, μού είπε», λέει ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ.

«Πρόεδρε θα λένε ποιος είναι αυτός που έχει για οδηγό τον Ανδρέα», τού απάντησε. «Έχω λόγο», είπε ο Ανδρέας και άρχιζε να τρέχει στην περιοχή του Διονύσου, σε έναν δρόμο με απότομες στροφές.

«Σφύριζαν τα λάστιχα στις στροφές, εγώ καθόμουν πίσω και έτρεμα. Ο Ανδρέας ήταν γέρος και ασθενής και όχι μόνο έτρεχε αλλά με το ένα του χέρι έλεγε "αυτό εδώ τι να είναι άραγε". Εγώ κοίταζα πίσω για να δω αν έρχεται η φρουρά και η φρουρά είχε εξαφανιστεί [...] Όταν γυρίσαμε του είπα "πρόεδρε, προτιμώ να κυβερνάτε τη χώρα παρά το αυτοκίνητο. Εγώ δεν ξαναμπαίνω"», είπε ακόμα.