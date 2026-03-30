Την ενοχή του βουλευτή Φλώρου για βιαιοπραγία σε βάρος του Γραμμένου ζητά ο εισαγγελέας - Η απολογία του

Την ενοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου, προερχόμενος από το κόμμα «Σπαρτιάτες», για βιαιοπραγία σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Ο κ. Φλώρος δικάζεται για «άσκηση βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του» καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 24 Απριλίου 2024 έξω από την Ολομέλεια της Βουλής, γρονθοκόπησε τον κ. Βασίλη Γραμμένο.

Καθώς αναφέρθηκε στην κατηγορία, ο εισαγγελέας είπε ότι ο κατηγορούμενος βιαιοπράγησε και τόνισε ότι «η πράξη έχει την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση που απαιτεί ο νόμος».

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του έκανε λόγο για «απερισκεψία» και «λάθος αντίδραση του» εξαιτίας, όπως τόνισε, της «απρόκλητης επίθεσης για τη μητέρα μου» από το θύμα.

«Λάθος, λάθος και η αντίδρασή μου. Γνωρίζω ότι αν από κάπου πρέπει να ζητήσω συγνώμη είναι από τη μητέρα μου, αν τότε δεν την υπερασπιζόμουν, μετά τις συγγνώμες που ζήτησα από τον ελληνικό λαό που με ψήφισε. Στον κ. Γραμμένο δεν μπορώ να ζητήσω συγνώμη γιατί έχω περιοριστικά μέτρα», είπε.

Ο βουλευτής μετά το περιστατικό είχε συλληφθεί και μετά την απολογία του στην ανακρίτρια είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τον κ. Γραμμένο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Σύμφωνα με όσα είπε στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος βουλευτής, δεν χτύπησε τον κ. Γραμμένο αλλά τον έπιασε από τον γιακά και του έβαλε τρικλοποδιά «και αυτός έπεσε κάτω».

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η οργή του αφορούσε την χυδαία επίθεση που δέχθηκε από τον αντίδικο ο οποίος έθιξε την μητέρα του. Παράλληλα εξέφρασε στο δικαστήριο την βούληση να αποσύρει τη δική του μήνυση προς τον Βασίλη Γραμμένο, ζητώντας από τον κατήγορό του δήλωση μετανοίας για τα όσα είπε για τη μητέρα του.