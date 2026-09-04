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Την Τρίτη στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με αλ Σίσι - Στην ατζέντα η Μονή του Σινά

Την Τρίτη θα μεταβεί στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Στο Ελ Αλαμέιν θα είναι και ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

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Συνάντηση Μητσοτάκη - Αλ Σίσι
Συνάντηση Μητσοτάκη - Αλ Σίσι | Eurokinissi
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Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να επισκεφθεί την Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. 

Εκτός από τις εξελίξεις στην Τουρκία και τη Λιβύη, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», η ατζέντα περιλαμβάνει και τη Συμφωνία της Μέκκας, αλλά και τη Μονή του Σινά

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, θα γίνει και έκτακτη τριμερή συνάντηση  με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα μεταβεί επίσης  στο Ελ Αλαμέιν.

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