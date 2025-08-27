Τουρκία κατά Νετανιάχου για την αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων: «Συγκαλύπτει εγκλήματά του»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αντέδρασε έντονα στη δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αναφέροντας ότι «συγκαλύπτει εγκλήματα».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί μεταξύ άλλων τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται -όπως αναφέρει- «για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού», για προσπάθεια συγκάλυψης των δικών του εγκλημάτων.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του αναφέρει:«Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς σκοπούς.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξε ο ίδιος και η κυβέρνησή του. Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία δεν συνάδει με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα».

Τι ανέφερε ο Νετανιάχου για τη γενοκτονία των Αρμενίων

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Τρίτη για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα.

Σε ερώτηση του Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ στο podcast του για το γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου απάντησε: «Νομίζω ότι την έχουμε αναγνωρίσει. Νομίζω ότι η Κνέσετ ψήφισε σχετικό ψήφισμα», αν και δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος.

Όταν πιέστηκε να απαντήσει στο ερώτημα γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα. Ορίστε». Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Μπετ-Νταβίντ κατάγεται από μια ασσυριακή χριστιανική οικογένεια από το Ιράν.

Οι Αρμένιοι επιδιώκουν εδώ και καιρό την διεθνή αναγνώριση των δολοφονιών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι οποίες σύμφωνα με αναφορές στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, ως γενοκτονία.

Η Τουρκία - το κράτος που διαδέχθηκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία - απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι οι σφαγές, οι φυλακίσεις και οι αναγκαστικές απελάσεις των Αρμενίων συνιστούν γενοκτονία.

Στις 20 Απριλίου 1965, η Ουρουγουάη έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων.

Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου αρνείται να αναφερθεί επίσημα στα γεγονότα που έλαβαν χώρα μεταξύ 1915 και 1923 — κατά τη διάρκεια των οποίων οι οθωμανικές δυνάμεις σφαγίασαν Αρμένιους πολίτες σε μια συστηματικά σχεδιασμένη πράξη εθνοκάθαρσης — ως γενοκτονία, λόγω των δεσμών τους με την Τουρκία, η οποία διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ και αποτελεί μια ισχυρή, σχετικά φιλοδυτική μουσουλμανική δύναμη στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Μέχρι σήμερα, μόνο 34 κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία.