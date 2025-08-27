Νετανιάχου: Δηλώνει για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε εχθές (26/08) για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα.

Σε ερώτηση του Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ στο podcast του για το γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου απάντησε: «Νομίζω ότι την έχουμε αναγνωρίσει. Νομίζω ότι η Κνέσετ ψήφισε σχετικό ψήφισμα», αν και δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος.

Όταν πιέστηκε να απαντήσει στο ερώτημα γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Μπετ-Νταβίντ κατάγεται από μια ασσυριακή χριστιανική οικογένεια από το Ιράν.

Οι Αρμένιοι επιδιώκουν εδώ και καιρό την διεθνή αναγνώριση των δολοφονιών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι οποίες σύμφωνα με αναφορές στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, ως γενοκτονία. Η Τουρκία — το κράτος που διαδέχθηκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία — απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι οι σφαγές, οι φυλακίσεις και οι αναγκαστικές απελάσεις των Αρμενίων συνιστούν γενοκτονία.

Στις 20 Απριλίου 1965, η Ουρουγουάη έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων.

Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου αρνείται να αναφερθεί επίσημα στα γεγονότα που έλαβαν χώρα μεταξύ 1915 και 1923 — κατά τη διάρκεια των οποίων οι οθωμανικές δυνάμεις σφαγίασαν Αρμένιους πολίτες σε μια συστηματικά σχεδιασμένη πράξη εθνοκάθαρσης — ως γενοκτονία, λόγω των δεσμών τους με την Τουρκία, η οποία διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ και αποτελεί μια ισχυρή, σχετικά φιλοδυτική μουσουλμανική δύναμη στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Μέχρι σήμερα, μόνο 34 κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία.

Πηγή: Times of Israel