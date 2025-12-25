Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Η Ελληνική προσέγγιση είναι υπεύθυνη για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο»

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι η τριμερής πρωτοβουλία στρατιωτικής συνεργασίας Ισραήλ–Ελλάδας–Κύπρου δεν συνιστά στρατιωτική απειλή για την Τουρκία, μεταθέτοντας ωστόσο την ευθύνη για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο στην «ασυνέπεια της ελληνικής προσέγγισης» σε θέματα χωρικών υδάτων και εναέριου χώρου.

Σε εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου στην Άγκυρα, το υπουργείο υποστήριξε ότι οι τουρκικές πτήσεις στο Αιγαίο πραγματοποιούνται σε διεθνή εναέριο χώρο και ότι η Άγκυρα δεν είναι εκείνη που κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή, αλλά «μονομερείς και αποκλειστικές ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα».

Παράλληλα, απέρριψε δηλώσεις του Ισραήλ που, όπως ανέφερε, δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και υπογράμμισε ότι η Τουρκία επιθυμεί το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να αποτελούν πεδίο συνεργασίας και σταθερότητας.

Η Άγκυρα δήλωσε ότι παραμένει υπέρ του διαλόγου και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών με την Ελλάδα, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των καλών γειτονικών σχέσεων, τονίζοντας ωστόσο πως δεν θα αποδεχθεί κινήσεις που αντιβαίνουν στο πνεύμα του ΝΑΤΟ.

Τέλος, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέλαβε τη σταθερή του θέση για την ασφάλεια και τα δικαιώματα της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», δηλώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από το καθεστώς εγγυήτριας δύναμης.