Χαλκιδική: Το τραγικό παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα στον Απόστολο Βεσυρόπουλο και του στέρησε τη ζωή

Σοκαρισμένος είναι ο πολιτικός κόσμος, από τον απροσδόκητο χαμό του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργού Οικονομικών και βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου. Μόλις στα 59 του χρόνια, υπέστη ανακοπή καρδιάς σε παραλία της Χαλκιδικής.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι παρόλο που ο Απόστολος Βεσυρόπουλος συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να πολλαπλασιαστούν οι απινιδωτές στην Ελλάδα, στην παραλία όπου κατέρρευσε δεν υπήρχε η σωτήρια συσκευή.

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, υπέστη ανακοπή καρδιάς στις 12:45 χθες το μεσημέρι ενώ βρισκόταν σε παραθαλάσσιο καφέ μπαρ της Χαλκιδικής.

Άμεσα έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας γιατρός που βρίσκονταν στην παραλία, οι οποίοι ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Η προσπάθεια συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ μέσα στο ασθενοφόρο, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Όταν ο άτυχος πολιτικός διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Βεσυρόπουλος: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας με τους απινιδωτές

Τραγική ειρωνεία είναι ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, είχε συμβάλει τα μέγιστα ώστε να πολλαπλασιαστούν οι απινιδωτές στην Ελλάδα, με τη Χαλκιδική, μάλιστα, να είναι ο νομός με τον μεγαλύτερο αριθμό σε όλη τη χώρα.

Παρότι σήμερα υπάρχουν περίπου 70 απινιδωτές στον δήμο Σιθωνίας, στην παραλία όπου βρισκόταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, την Ακτή Καλογριάς Χαλκιδικής, δεν έχει τοποθετηθεί τέτοιο μηχάνημα.

Όπως είπε στο Voria.gr ο πρόεδρος και συνιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Kids Save Lives - Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές», Αναστάσιος Στεφανάκης, ήταν τέτοιες ημέρες το 2021 «όταν πήγαμε στο γραφείο του Βεσυρόπουλου και του παρουσιάσαμε το σχέδιό μας για την αύξηση των απινιδωτών σε διάφορα σημεία της χώρας.

Παράλληλα, του ζητήσαμε να γίνει μια κομβική κίνηση: να μειωθεί ο ΦΠΑ στους απινιδωτές ώστε να ενθαρρυνθούν πολίτες και φορείς και να αγοράσουν το μηχάνημα που σώζει ζωές. Ο τότε υφυπουργός το δέχτηκε και μάλιστα βοήθησε ώστε να μπουν 2.000 απινιδωτές στα σχολεία».

Όπως δήλωσε ο κ. Στεφανάκης, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος εισηγήθηκε άμεσα στον τότε υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τη μείωση του ΦΠΑ σε 6% για τους απινιδωτές. «Σε λίγες ημέρες αυτό έγινε νόμος του κράτους και οι απινιδωτές σε όλη τη χώρα αυξήθηκαν με γοργό ρυθμό για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε τετραπλάσιο σε σχέση με το 2021», πρόσθεσε.

Εξ αυτού του γεγονότος, η οργάνωση Kids Save Lives του έχει δώσει το προσωνύμιο «πολιτικός των απινιδωτών».

Η συγκινητική ανάρτηση της οργάνωσης «Kids Save Lives»

H οργάνωση «Kids Save Lives - Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές», προτείνει μάλιστα στη μνήμη του, «η Ελληνική Κυβέρνηση να αποφασίσει να μπουν απινιδωτές σε κάθε ξενοδοχείο, beach bar, παραλία, πλατεία, σχολείο, γήπεδο, σύλλογο, σταθμό, ΜΜΜ, Υπηρεσία και δημόσιο χώρο που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πολιτών». Απινιδωτές, λοιπόν, σε κάθε χώρο, και παράλληλα να εισαχθεί η εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ στα σχολεία, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας πολιτών και εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα.

Ενώ εύχεται να δώσει δύναμη ο Θεός στη σύζυγο και τα παιδιά του, αλλά και σε όσους υπερέβησαν εαυτούς στη χθεσινή επιχείρηση διάσωσης.

«Καλό Παράδεισο κύριε Απόστολε!! Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου», καταλήγει η ανάρτηση.

«ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ Α. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΧΩΡΙΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Ο "ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ"

Τον Αύγουστο του 2021 επισκεφτήκαμε στη Βέροια τον τότε Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο, παρακαλώντας τον να μειώσει τον Φ.Π.Α. Απινιδωτών για να γίνουν περισσότερο ΠΡΟΣΙΤΟΙ στην Ελληνική Κοινωνία.

Ο κ. Βεσυρόπουλος ενθουσιάστηκε με την ιδέα και εισηγήθηκε θετικά στον τέως Υπ. Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας , με αποτέλεσμα τη θεσμοθέτηση μείωσης του ΦΠΑ Απινιδωτών στο 6%, κάτι που εκτίναξε τις παραγγελίες, ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ τον αριθμό τους!

4 χρόνια μετά, η ζωή ΑΔΙΚΕΙ αυτόν τον άνθρωπο.

Στα 59 του χρόνια κι ενώ βρισκόταν στη Σιθωνία Χαλκιδικής με την οικογένεια του, κατέρρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα.

Παρά την άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ από Διασώστη του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας, παρά την ενεργοποίηση του iSAVElives app και την ανταπόκριση της Αντιδημάρχου Σιθωνίας και εθελόντριας εκπαιδεύτριας KSL κ. Όλγας Πατσουρακου, παρά την ανταπόκριση ενός ασθενοφόρου και μιας μηχανής ΕΚΑΒ και της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής που παρείχαν, και παρά τις 7 απινιδώσεις που ακολούθησαν, ο χρόνος πέρασε, ο καλός μας κύριος Απόστολος δεν επανήλθε ποτέ στη ζωή.

Ο άνθρωπος που βοήθησε με την εισήγησή του να μπουν 2.000 περίπου Απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες, έπρεπε να περιμένει το ασθενοφόρο να φέρει Απινιδωτή, κάτι που στην επαρχία σημαίνει καθυστέρηση και μειωμένες πιθανότητες επιβίωσης, εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων.

Προτείνουμε, στη μνήμη του, η Ελληνική Κυβέρνηση να αποφασίσει να μπουν ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ σε κάθε ξενοδοχείο, beach bar, παραλία, πλατεία, σχολείο, γήπεδο, σύλλογο, σταθμό, ΜΜΜ, Υπηρεσία και δημόσιο χώρο -που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πολιτών-, ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!!

Αλλιώς τίποτα δεν θα αλλάξει και θα παραμείνουμε οι τελευταίοι της Ευρώπης.

Είναι θέμα Δημόσιας Υγείας: Με Νόμο του Κράτους η εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ στα σχολεία, με Νόμο του Κράτους & οι Απινιδωτές σε κάθε χώρο, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας πολιτών και των δεκάδων εκατομμυρίων τουριστών.

Να δώσει δύναμη ο Θεός στην σύζυγο και τα παιδιά του, αλλά και σε όσους σήμερα έκαναν την ΥΠΕΡΒΑΣΗ τους στην επιχείρηση διάσωσης.

Καλό Παράδεισο κύριε Απόστολε!! Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου».

Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του

Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα τελεστεί το Σάββατο 23 Αυγούστου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 12.00 το μεσημέρι του Σαββάτου. Η σορός του εκλιπόντος θα φθάσει εκεί στις 10:00 το πρωί.