Μενού

Τσίπρας για ναυάγιο στη Χίο: «Ξανά τάφος το Αιγαίο, γνωστός ξενοφοβικός ο Πλεύρης»

«Μας συγκλονίζει σήμερα όλους μια ακόμη τραγωδία, αυτή τη φορά στη Χίο», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Reader symbol
Newsroom
Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας | EUROKINISSI/ ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
  • Α-
  • Α+

«Μας συγκλονίζει σήμερα όλους μια ακόμη τραγωδία, αυτή τη φορά στη Χίο», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στο πολύνεκρο ναυάγιο στο οποίο εμπλέκεται το ελληνικό λιμενικό.

Συνέχισε λέγοντας: «Για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για "ανώνυμους απελπισμένους", που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον.

Με τον αρμόδιο υπουργό, γνωστό για τις ξενοφοβικές αντιλήψεις του, να αποδίδει όλες τις ευθύνες στους "δολοφόνους διακινητές", πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα.

Με την εμπειρία της "διαχείρισης" της τραγωδίας της Πύλου. Με τις πολιτικές της συσκότισης στις οποίες ειδικεύεται η σημερινή κυβέρνηση. Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ