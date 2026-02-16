Τσίπρας: «Μαζί να χαράξουμε τη ρότα της πατρίδας για την Ιθάκη» - Οι προτάσεις για την αγροτική πολιτική

Η Λάρισα αποτελεί τον σημερινό (16/02) σταθμό της παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Η εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η πολύπαθη Θεσσαλία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς για αρνητικούς λόγους. Ανάμεσα στα γεγονότα που σημάδεψαν την περιοχή συγκαταλέγονται οι καταστροφικές πλημμύρες του Κακοκαιρία Daniel, η τραγωδία των Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα.

O Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του αναφέρθηκε σε 8 προτάσεις- τομές για μια νέα αγροτική πολιτική. Συγκεκριμένα οι 8 προτάσεις είναι οι εξής:

-Αποκέντρωση : Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλία. Μαζί με το Υπουργείο να αποκεντρωθούν βασικοί οργανισμοί: Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υπηρεσίες που σήμερα λειτουργούν μακριά από τον παραγωγό. Ταυτόχρονα να θεσμοθετηθεί Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.

-Ελάχιστο Αγροτικό εισόδημα: Προτείνουμε Εθνικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ελάχιστου Αγροτικού Εισοδήματος: Τιμή αναφοράς με βάση το κόστος παραγωγής. Κρατική εγγύηση όταν η αγορά καταρρέει. Συλλογική διαπραγμάτευση μέσα από συνεταιρισμούς. Τιμές ενεργοποίησης, βασισμένες στο πραγματικό κόστος παραγωγής κάθε περιφέρειας. Με τριμερή συμβόλαια παραγωγού–συνεταιρισμού–αγοραστή. Ο αγρότης πρέπει να ξέρει ότι δεν θα καταστραφεί επειδή μια χρονιά οι τιμές κατέρρευσαν.

-Η γη σε όσους την καλλιεργούν : Θεσμοθέτηση Εθνικής Τράπεζας Γης. Με ψηφιακή καταγραφή όλης της ανενεργής γης, σε διασύνδεση με το Κτηματολόγιο. Με μακροχρόνιες μισθώσεις με σταθερούς όρους, με προτεραιότητα στους νέους αγρότες και τους συνεταιρισμούς.

-Ριζική αναδιάρθρωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ & η Γνώση να φτάνει στο Χωράφι

Τράπεζα ζωικού γενετικού υλικού. Ανασυγκρότηση των κέντρων γενετικής βελτίωσης. Αναβάθμιση της Τράπεζας Σπόρων. Και αυστηρούς ελέγχους στις ελληνοποιήσεις. Πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους, Περιφερειακά Δίκτυα Κατάρτισης, ψηφιακή πλατφόρμα γνώσης με ανοιχτά δεδομένα και εργαλεία πρόγνωσης.

-Χρηματοδότηση που να φτάνει στον μικρό παραγωγό: Οι τράπεζες βλέπουν τους αγρότες ως ρίσκο. Μια Συνεργατική Πολιτεία πρέπει να τους δει ως επένδυση. Με τη δημιουργία ειδικών αγροτικών χρηματοδοτικών προϊόντων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Συλλογική χρηματοδότηση μέσω συνεταιρισμών. Και με κίνητρα για επενδύσεις σε μεταποίηση, ψηφιακά εργαλεία και ενεργειακή αυτονομία.

-Ενεργειακές κοινότητες για μείωση κόστους παραγωγής: Οι Αγροτικές Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να μειώσουν δραστικά το κόστος ρεύματος. Για τις γεωτρήσεις. Για τα ψυγεία. Για τα αντλιοστάσια. Επιβάλλεται η προτεραιότητα στον ηλεκτρικό χώρο για τους παραγωγούς. Για να πέσει το κόστος άντλησης, το κόστος άρδευσης, το κόστος παραγωγής. Και να μειωθούν οι απώλειες αρδευτικού νερού.

-Διαφάνεια στην αγορά και προστασία της Ελληνικής παραγωγής: Δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιο εισόδημα χωρίς δίκαιη και διαφανή αγορά. Προτείνουμε εθνική ψηφιακή πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας. Ενισχυμένους ελέγχους με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αυστηρές κυρώσεις για όσους παρανομούν. Ο στόχος είναι διπλός: να μπει τέλος στις ελληνοποιήσεις και να μειωθεί δραστικά η ψαλίδα ανάμεσα στο χωράφι και το ράφι.

- Μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ και Εθνικά Σχέδια για άρδευση και αυτάρκεια ζωοτροφών:

Εθνικό σχέδιο αρδευτικών υποδομών. Μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ με κλιματικούς δείκτες για ταχύτερες αποζημιώσεις σε λιγότερο από 60 ημέρες. Εθνικό σχέδιο αυτάρκειας ζωοτροφών. Ολοκλήρωση δασικών χαρτών στο 100% της επικράτειας. Και βαθμιαία αλλά αποφασιστική μείωση της αδήλωτης εργασίας.

Μερικά από τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα είναι τα εξής:

«Το αύριο και πολύ περισσότερο το σήμερα, είναι βυθισμένο ξανά στην αγωνία και στην ανασφάλεια. Αν υπάρχει μια λέξη που διαπερνά τη σκέψη και τη ψυχή των περισσότερων συμπολιτών μας ξανά στις μέρες μας, είναι αυτή η λέξη. Ανασφάλεια, που σημαίνει να μην ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Στη δουλειά, στο χωράφι, στο τρένο. Με τη θηλειά της τράπεζας, της εφορίας, της ακρίβειας, της ασυδοσίας του πλούτου, της προκλητικής αδικίας πολλές φορές να μας κόβει την αναπνοή. Και -τι ειρωνεία- με τους αυτουργούς της καθημερινής μας αγωνίας, τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς του, να μιλάνε συνεχώς για ασφάλεια».

«Εμφανίζουν τους εαυτούς τους ως εγγυητές της ασφάλειας. Δεν πειράζει που το σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστο Δεν πειράζει που το δημόσιο χρήμα ρέει στις γνωστές τσέπες με μεθόδους ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πειράζει που οι αγρότες βλέπουν τη ζωή τους να καταστρέφεται. Δεν πειράζει που η κυβέρνησή τους έγινε συνώνυμο της διαφθοράς. Είμαστε ασφαλείς, γιατί αγοράζουν χρεώνοντας τη χώρα φρεγάτες και Ραφάλ. Γιατί ενισχύουν την αστυνομία και την καταστολή. Και τα Predator βέβαια. Γιατί έχουν μετατρέψει το Αιγαίο σε θάλασσα θανάτου. Και γιατί θα έχουν για άλλα έξι χρόνια στη θέση του, τον επόπτη της απληστίας των τραπεζών. Μας πουλάνε την ασφάλεια μιας ψευδεπίγραφης σταθερότητας. Μόνο που οι ίδιοι είναι αυτοί που με τις πολιτικές τους αποσταθεροποιούν τις ζωές μας. Γιατί καμιά χώρα δεν μπορεί να είναι ασφαλής, όταν η κοινωνία διατρέχεται από τόσο μεγάλη ανασφάλεια. Όταν κάθε πολίτης δεν αισθάνεται και δεν βλέπει ότι μπορεί να ζει, να εργάζεται, να μεγαλώνει και να μορφώνει τα παιδιά του, σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας».

«Από εδώ, από τη Λάρισα, επιτρέψτε μου να απαντήσω με τρεις λέξεις στη μυθολογία της ασφάλειας: Daniel. Τέμπη. Βιολάντα. Τρεις στιγμές που πάγωσε ο χρόνος. Τρία συγκλονιστικά δράματα στη Θεσσαλία. Τρεις τραγωδίες στην καρδιά της χώρας. Που έχουν ορφανέψει οικογένειες. Και έχουν σημαδέψει τις συνειδήσεις όλων μας. Και δεν είναι δυστυχώς η «μοίρα» που φταίει για όλα. Ο μοιραίος καιρός, ο μοιραίος σταθμάρχης, ο μοιραίος εργοστασιάρχης. Όλα αυτά επικαλούνται συνεχώς οι ένοχοι. Τη «μοίρα»! Ξέρουμε ότι η εποχή μας παράγει κινδύνους. Κινδύνους όμως πως δεν είναι “μοίρα”. Είναι αποτέλεσμα του τρόπου που οργανώνουμε την οικονομία, την εργασία, την ενέργεια, το κράτος, τις υποδομές. Του τρόπου με τον οποίο η οργανωμένη κοινωνία, με τους θεσμούς, τις δημοκρατικές εκπροσωπήσεις της, τις υπεύθυνες εξουσίες, θωρακίζει τη ζωή και την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη. Κάθε οικογένειας. Ανεξάρτητα από το ύψος της φορολογικής τους δήλωσης».

«Η αγροτική πολιτική του αύριο πρέπει να σχεδιαστεί σήμερα — με τη συμμετοχή αυτών που ζουν και εργάζονται στην ύπαιθρο. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι μόνο πόροι. Είναι όραμα, σχέδιο και πολιτική βούληση. Είναι μια προοδευτική κυβέρνηση, που θα έχει στόχο την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναζωογόνηση της υπαίθρου. Με μια νέα κοινωνική συμφωνία μεταξύ κράτους, παραγωγών και καταναλωτών».

«Η ασφάλεια της κοινωνίας, του καθημερινού ανθρώπου, των παιδιών, των νέων, των ηλικιωμένων, είναι και πρέπει να είναι το δικό μας μέλημα. Η δική μας προτεραιότητα, που εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολλών: Εκείνων που πάνε για μεροκάματο και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν, των νέων που παλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί πάνω στο μηχανάκι του ντελίβερι, των αγροτών που συνθλίβονται από τον καιρό και τις πολιτικές καταστροφής, των μικρομεσαίων που συμπιέζονται ανάμεσα στη εφορία και την τράπεζα, των καθημερινών ανθρώπων που αισθάνονται και είναι μόνοι τους απέναντι σε ένα κράτος που αδιαφορεί για το περιεχόμενο, την ποιότητα, το μέλλον τους».

«Είμαι σήμερα εδώ για να ακούσω τη δική σας φωνή, να συναντήσω ανθρώπους που με το παράδειγμά τους δείχνουν αυτό το μπροστά. Να οραματιστούμε και να σχεδιάσουμε τη χώρα που μας αξίζει και μπορούμε να φτιάξουμε. Ξέρω το αίτημά σας. Ξέρω τι περιμένετε από μένα. Έχω πλήρη επίγνωση- πιστέψτε με. Και της ευθύνης και του βάρους της ευθύνης. Και σας λέω ένα πράγμα: είναι η ώρα του μαζί. Μαζί να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη. Ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο, που δεν θα φοβάται τους καιρούς και τις θύελλες που μας περιμένουν. Με αξιόμαχο πλήρωμα, νέους αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς. Με γνώρισμα την αγάπη στο λαό, στο ταξίδι, στον προορισμό. Μαζί να χαράξουμε τη ρότα της πατρίδας για την Ιθάκη. Γιατί αυτό που κρίνεται είναι κάτι πολύ μεγάλο. Η ζωή μας. Η ζωή που θέλουμε να ζήσουμε με ασφάλεια. Όλες και όλοι μαζί».

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει απλά και μόνο με μια νέα κυβέρνηση.Αυτό είναι αναγκαία προϋπόθεση, αλλά από μόνο του δεν αρκεί. Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει μόνο αν η κοινωνία της αλλάξει και πάρει την υπόθεση στα χέρια της.

Ώστε να έχουμε ενεργειακές κοινότητες που θα μας απελευθερώσουν από τα καρτέλ της αισχροκέρδειας στην τιμή του ρεύματος.

Αγροτικούς συνεταιρισμούς που θα χτίζουν την επισιτιστική επάρκεια και θα διαλύουν την αλυσίδα της κερδοσκοπίας.

Ισχυρά και ανεξάρτητα συνδικάτα που σε κάθε χώρο δουλειάς θα μπορούν να σταματούν τις μηχανές όταν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή.

Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που θα συμβάλλουν στο μεγάλο σχέδιο της ανθεκτικότητας της κοινωνίας μας.

Τοπική Αυτοδιοίκηση με πραγματικές αρμοδιότητες που θα οργανώνει τις πόλεις και τις περιφέρειες με τους όρους του σήμερα, αλλά και του αύριο.

Για να έχουμε, τελικά, μια Ελλάδα που στέκεται στα πόδια της, μια κοινωνία ασφάλειας, μια νέα γενιά που θα ξέρει ότι έχει δικαιώματα και κυρίως ότι μπορεί να έχει μέλλον εδώ».

«Χρειάζεται ένας νέος πατριωτισμός, που θα επιβάλλει ο καθένας να καταβάλει στο δημόσιο ταμείο ανάλογα με τις δυνατότητές του, και θα βάλει τέρμα στις πρακτικές της ασυδοσίας του πλούτου, είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίος. Ένας νέος πατριωτισμός, που θεμέλιό του είναι ότι η Ελλάδα δεν θέλει και δεν μπορεί να ζει από τύχη, είναι σήμερα όρος επιβίωσης και αξιοπρέπειας για την κοινωνία και την πατρίδα μας».