Τσίπρας: «Να ξεκαθαρίσει ο Μητσοτάκης ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν»

Με δήλωσή του, ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζει τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει με σαφήνεια ότι «η χώρα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει επίσης ότι «η δημοκρατία για την οποία αγωνίζεται ο ιρανικός λαός, δεν μπορεί να επιτευχθεί με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών.»

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσίπρα:

«Η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν βυθίζει την περιοχή ακόμα περισσότερο στην καταστροφή, στην ένταση και στην αποσταθεροποίηση.

Τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε δει που οδηγούν τέτοιες επιχειρήσεις, είτε ευαγγελίζονται τη δημοκρατία είτε πραγματοποιούνται ανοιχτά για την προάσπιση γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων.

Η δημοκρατία για την οποία αγωνίζεται ο ιρανικός λαός, δεν μπορεί να επιτευχθεί με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών.

Η ελληνική κυβέρνηση αντί να λέει μεγάλα λόγια για την Ευρώπη και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στο οποίο συμμετέχουμε, θα έπρεπε να υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ειρήνη και διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να οικοδομήσει σχήματα συνεργασίας για την ειρήνη την ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή. Όχι να αυτοχειροκροτείται επειδή συμπεριλαμβάνεται στο εξάγωνο συμμαχιών που προτείνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για να χτίσει το νέο μέτωπο του πολέμου.

Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να ξεκαθαρίσει με σαφήνεια: Η χώρα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν και θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για ειρήνη και σταθερότητα στην γειτονιά μας, στη βάση του διεθνούς δικαίου.»