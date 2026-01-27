Τζιτζικώστας για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες και στον ΠΑΟΚ»

Τη βαθιά του λύπη για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ , εκφράζει με μήνυμά του στο «Χ», ο επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας.
«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε επτά συνανθρώπους μας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους, καθώς και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους αυτές τις δύσκολες στιγμές», είναι το μήνυμα του Έλληνα Επιτρόπου.
- Θανατηφόρο δυστύχημα στη Ρουμανία: Νεκροί Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο καθ' οδόν για Γαλλία
- Σαββίδης: «Τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι δικά μας παιδιά, δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του»
