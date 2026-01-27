Μενού

Τζιτζικώστας για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες και στον ΠΑΟΚ»

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας
Νέος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού ο Τζιτζικώστας | EUROKINISSI / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τη βαθιά του λύπη για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ , εκφράζει με μήνυμά του στο «Χ», ο επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε επτά συνανθρώπους μας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους, καθώς και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους αυτές τις δύσκολες στιγμές», είναι το μήνυμα του Έλληνα Επιτρόπου.

