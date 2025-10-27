Ξαφνικός «έρωτας» Γεωργιάδη - Καρανίκα: Νέες «επιθέσεις αγάπης» στα social: Πού το πάνε;

«Επιθέσεις αγάπης» εκτοξεύει τις τελευταίες ημέρες ο (δεξιός) Άδωνις Γεωργιάδης προς τον (αριστερό) Νίκο Καρανίκα, αφού ο τελευταίος υπερασπίζεται υπηρεσίες που εφαρμόζει η κυβέρνηση, ενώ πήρε θέση και κατά της επίθεσης στον Μάκη Βορίδη. Αυτά ήταν αρκετά για τον Άδωνι Γεωργιάδη, ώστε να τον συγχαρεί και να τονίσει πως αυτό είναι «σπάνιο για αριστερό».

«Ο μόνος αριστερός που ξέρω να έχει κάνει πραγματικά rebranding είναι ο κ. Νίκος Καρανίκας» έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας παραθέτοντας την σχετική ανάρτηση του κ. Καρανίκα για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη στο κέντρο του Ηρακλείου από ομάδα 50-60 ατόμων.

Ο μόνος αριστερός που ξέρω να έχει κάνει πραγματικά rebranding είναι ο κ. Νίκος Καρανίκας. Διαβάστε την ανάρτηση του για την επίθεση στον @MakisVoridis και την οικογένειά του:

«Ο Βορίδης και οι κάφροι. (σε 2')



— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 27, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα για το περιστατικό:

Ο Βορίδης και οι κάφροι. (σε 2’)

Ούτε άκρα αριστερά, ούτε κέντρο αριστερά, ούτε δεξιά της αριστεράς, ούτε αριστερά της δεξιάς, ούτε αριστερά της αριστεράς ούτε καμία σοβαρή πολιτική οργάνωση που θέλει να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο και το δικαιότερο δεν επιλέγει να εκφραστεί εναντίον του οποιουδήποτε πολιτικού του αντιπάλου με τον τρόπο που έδρασαν αυτοί που φόρεσαν κουκούλα νομίζοντας ότι φοράνε την μάσκα του Ζορό και αποφεύγοντας να πάρουν την ευθύνη με όρους πολιτικής. Και για να εξηγούμαστε έστω και φλυαρώντας.

Απολίτικη η αντίδραση αυτών με τις κουκούλες. Η ναζιστική «Χρυσή Αυγή» ταιριάζει μ αυτές τις πράξεις. Ο εκφοβισμός μιας οικογένειας είναι πράξη που δεν εμπεριέχει ίχνος γενναιότητας και απονομής δικαίου γιατί την πληρώνουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την πολιτική αντιπαράθεση. Ο Βορίδης είναι πολιτικός μου αντίπαλος και όχι εχθρός.

Αλλά και εχθρός να ήταν δεν επιλέγω παράπλευρα θύματα εκφοβίζοντας την οικογένεια και θεωρώντας ότι έδωσα κάποιο πολιτικό μάθημα.

Ο Βορίδης είναι πολιτικός αντίπαλος για εμένα και για αρκετό κόσμο που κινείται στην αριστερά και ο κόσμος αυτός πιστεύει στην δημοκρατία, στην πολιτισμένη αντιπαράθεση άσχετα του πόσο αυστηρή και αγενής είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται μεταξύ των αντίπαλων.

Έχουμε συγκρουστεί και θα συγκρουστούμε με τον αντίπαλο αλλά αυτό γίνεται πολιτικά με επιχειρήματα δίχως κουκούλες και είναι διαφορετικό όταν η σύγκρουση γίνεται με τις δυνάμεις καταστολής.

Ιστορικά ως αριστερά και λαϊκό κίνημα ποτέ δεν επιτεθήκαμε (ούτε συμβολικά) σε οικογένεια. Ούτε θα το κάνουμε. Αριστεροί είμαστε και όχι κανίβαλοι, ναζιστές και φασίστες.

Ο Βορίδης είναι ιδεολογικός μου αντίπαλος και αυτός ο ίδιος έχει πει πρόσφατα και δημόσια ότι θα ήθελε εμένα και τα αριστερά άτομα που συγκροτούμε την αριστερά (έστω και με το μυαλό μας) να μας εξαφανίσει. Λόγια του πανικού προφανώς αλλά έχουν μια λογική αφού είμαστε αντίπαλοι, αλλά το βρίσκω αρκετά φοβικό θα έλεγα και απόλυτα πλημμυρισμένο από υπαρξιακό αγωνία. Τον λυπάμαι και τον κατανοώ. Άλλα μέχρι εκεί.

Προφανώς ο Βορίδης μέσα στον φόβο του εννοούσε πολιτικά να μας εξαφάνισε και όχι βιολογικά ειδάλλως δεν θα ήταν στην ΝΔ αλλά σε φασιστική οργάνωση, στη Χρυσή Αυγή και κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και ας εκφράζει παρόμοιες απόψεις με τους φασίστες όπως ο ρατσισμός.

Αυτό δεν μου δίνει το δίκαιο να εκφοβίσω αυτόν και την οικογένεια του. Ούτε να πω ότι του το χρωστάω από τα φοιτητικά νεανικά του χρόνια που γυροβόλαγε με τσεκούρια προφανώς για να εκφοβίσει τους κομμουνιστές. Αυτά τα ετεροχρονισμένα γίνονται μέρος μιας αφήγησης με αρνητικά συναισθήματα για να διδασκόμαστε τι πρέπει να αποφεύγουμε στα νιάτα μας και όχι ως σημερινή εχθροπραξία. Έλεος.

Τον εκφοβισμό τον αξιοποίει η εξουσία, το κράτος και το έκανε μαζικά η χούντα και ο φασισμός στην Ελλάδα εκφοβίζοντας τον αντίπαλο και την οικογένεια του και το έκανε εναντίον των δημοκρατών, των αριστερών, των αναρχικών και αντιεξουσιαστών αυτής της χώρας και κάποια από αυτά τα άτομα ακόμα ζούνε και μας αφηγούνται προφορικά ή γραπτός την βία και τον εκφοβισμό που υπέστησαν για πολιτικούς λόγους.

Είμαι αριστερός από πεποίθηση και όχι κληρονομικά από τα παιδικά μου χρόνια και από το σχολείο μέχρι σήμερα δεν άκουσα να λειτουργεί έτσι η αριστερά. Αντιθέτως στηρίζεται στις απόψεις, στα ευγενή κίνητρα, με επιχειρήματα, με τον λόγο και όχι με με κουκούλα, πέτρες και αυγά. Η αστέρα δεν ντρέπεται γι αυτά που κάνει.

Ο Βορίδης είναι αντίπαλος μου ως μέλος της κυβέρνησης ΝΔ και περισσότερο αντιπαθητικός γιατί εκφράζει ακροδεξιές αναχρονιστικές απόψεις υπηρετώντας μια ιδεολογία και όχι το κοινό καλό βάση της ισότητας και της ελευθερίας.

Αλλά ακόμα και αυτό δεν με οδηγεί στον εκφοβισμό και σε έναν πόλεμο με παράπλευρα θύματα και μάλιστα με την ασφάλεια της ανωνυμίας.

Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα άτομα που εκφόβισαν την οικογένεια του Βορίδη αισθάνονται τολμηροί, γενναίοι, δίκαιοι και προπαντώς πολιτικοποιημένοι. Γελοίο. Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και χαιρέκακοι που συμφωνούν μαζί τους, χειροκροτώντας ποταπές πράξεις και συναισθήματα και αυτό ακυρώνει την αριστερή τους ταυτότητα. Ακόμα πιο γελοίοι.

Είναι αποκρουστικό να το κάνουν στο όνομα της αριστεράς και του πολιτισμού που κατακτήσαμε δίνοντας το αίμα τους και την ζωή τους άνθρωποι που αγωνίστηκαν για το δίκαιο και την ελευθερία υπηρετώντας την αριστερά ως τρόπο ζωής με αξίες και μάλιστα σ αυτόν τον τόπο όπου η άκρα δεξιά και οι φασίστες πρωταγωνίστησαν στην απανθρωπιά στο όνομα της ιδεολογίας τους.

Κρίμα για αυτό που έγινε και θα παρακαλούσα να μην λέμε ότι το έκαναν αριστερά άτομα γιατί αυτό δεν συνάδει με την αριστερά. Αν όμως δηλώσουν ότι είναι αριστερά άτομα τότε αυτό φανερώνει τον εκφυλισμό και την κατάντια μέρος της νέας γενιάς που αντί να στηριχθεί στη λογική στηρίζεται σε ποταπά συναισθήματα μετατρέποντας τους εαυτούς τους σε κάφρους που καπηλεύονται τον λαϊκό αναστεναγμό και την αριστερά.

Καταδικαστέα πράξη και φορείς αυτής της πράξης κάποιοι κάφροι ανίκανοι να αντιπαρατεθούν πολιτικά και με επιχειρήματα. Η εποχή ξεβράζει προφανώς τα σκουπίδια της και αυτά φόρεσαν κουκούλα από ντροπή».

«Για τον άνθρωπο αυτόν είχα πέσει εντελώς έξω»

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες που ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη δημόσια τον Νίκο Καρανίκα. Η πρώτη βέβαια αφορούσε το υπουργείο Υγείας.

Ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ και του Στέφανου Κασσελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας, τόνισε ότι το 1566 είναι μια υπηρεσία που «υπηρετεί τον λαό» και λειτουργεί χωρίς κόστος για τους πολίτες, κάτι που είχε παραμεληθεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο, εκφράζει την απορία του γιατί αυτή η λαϊκή υπηρεσία δεν εφαρμόστηκε νωρίτερα και αναφέρει ότι, παρά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια το 2018, οι πολίτες συνέχιζαν να πληρώνουν για τις ίδιες υπηρεσίες μέσω ιδιωτικών εταιρειών.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το 1566 μας υπηρετεί δωρεάν. Η ανάρτηση μου δεν θα ευχαριστήσει ούτε θα χαϊδέψει τα φανατικά μυαλά της αυτοαναφορικής δογματικής αριστεράς.

Το 1566 είναι αριθμός τηλεφώνου, είναι για την υγεια μας, είναι δωρεάν, υπηρετεί τον λαό & άρχισε να λειτουργεί από προχθές.

Χρειάστηκα να κάνω μια ερώτηση και να κλείσω ραντεβού και δεν υποχρεώθηκα να πληρώσω τα κοράκια των ιδιωτικών εταιριών της πενταψήφιας υπηρεσίας που πλούτιζαν εις βάρος μου όπως και εις βάρος του λαού.

Αυτή η εκμετάλλευση και κοροϊδία του λαού υπήρχε μέχρι σήμερα.

Το ερώτημα μου και η ένσταση μου:

Γιατί αυτό το λαϊκό μέτρο δεν έγινε τόσα χρόνια; Έψαξα να δω αν υπήρχε σε κάποια μας δέσμευση από κάποιο μνημόνιο αλλά δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει να μου το πείτε να ζητήσω ειλικρινά συγνώμη. Αλλά και δέσμευση να υπήρχε θα υπήρχε προφανώς μέχρι το Μάιο του 2018 που ο Τσιπρας μας έβγαλε από τα μνημόνια και μας έβαλε ξανά στην αγορά.

Από το 2018 που έληξε το μνημόνιο γιατί έπρεπε να πληρώνουμε στις ιδιωτικές εταιρίες για να κλείσουμε ένα ραντεβού; Τελικά ο 1566 ήρθε απο τον δεξιό Άδωνι που τον κατηγορεί ο κάθε αριστερός και δεν ήρθε από τα αριστερά. Μπέρδεμα ιδεολογικό.

Αν θέλουμε να κάνουμε κριτική ας είναι πολιτική και με στοιχεία. Λοιπόν το 1566 άρχισε να λειτουργεί και αυτό μας σώνει από χρήμα που δίναμε στις ιδιωτικές εταιρίες. Το διαδίδουμε για καλό μας».

Σε ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνωρίζει δημόσια ότι είχε πέσει έξω για τον Νίκο Καρανίκα, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ιδεολογικές τους διαφωνίες, σημειώνει ότι απολαμβάνει τις συζητήσεις μαζί του, καθώς ο Νίκος Καρανίκας έχει πάντα -όπως επισημαίνει- επιχειρήματα και καλοπροαίρετη διάθεση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Ανάρτηση για το 1566 από τον φίλο μου τον κ. Νίκο Καρανίκα. Έχω πει εδώ και χρόνια, ότι για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν μάλλον από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί του και τις ιδεολογικές μας διαφωνίες, διότι έχει πάντα επιχειρήματα και καλοπροαίρετη διάθεση, πράγμα σπάνιο για έναν Αριστερό

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 21, 2025




