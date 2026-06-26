Έρχονται κι άλλες δημοσκοπήσεις το επόμενο διάστημα με ορισμένα ενδιαφέροντα πολιτικά συμπεράσματα καθώς βαδίζουμε προς την καρδιά του θέρους. Αφενός, το δίπολο ΝΔ-Τσίπρας είναι μπετοναρισμένο και σε υψηλές τιμές, καθώς προοδευτικά και το κυβερνών κόμμα και η ΕΛΑΣ του Τσίπρα «τσιμπάνε», καθώς είναι οι δύο βασικοί πόλοι του συστήματος. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ συμπιέζεται και χάνει και προς τη μεριά του Τσίπρα, σε επίπεδο στελεχών και ψηφοφόρων, αλλά και προς τη μεριά της ΝΔ, κυρίως ψηφοφόρους που επιδιώκουν την πολιτική σταθερότητα. Το πιο ενδιαφέρον εύρημα κατά τη γνώμη μου είναι το καραμπινάτο ξεφούσκωμα της προέδρου Μαρίας Καρυστιανού, της οποίας το κομμα δουλεύει στο ρελαντί και ως εκ τούτου χάνει το ενδιαφέρον του κόσμου, παρά τη συμπάθεια που κάποιοι πολίτες μπορεί να της έχουν. Κάπως έτσι, θα τη δούμε πλέον να δίνει μάχη με τα μεσαία κόμματα, τύπου Βελόπουλου και ΚΚΕ.

Η αμηχανία της Γκελεστάθη

Σας είπα τις προηγούμενες μέρες για την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά σε εκδήλωση που έκανε η πολιτεύτρια του Νοτίου Τομέα Ιωάννα Γκελεστάθη με θέμα τη βία και την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Παλιός στο κουρμπέτι ο Σαμαράς, πήγε να μιλήσει σε ένα ακροατήριο κυρίως με αστυνομικούς που είναι δεξιόστροφοι και είναι απομακρυσμένοι από τη ΝΔ. Η Γκελεστάθη έφυγε μεν από τη ΝΔ, όμως ποτέ δεν είπε γιατί αποχώρησε. Κάτι μισόλογα ειπώθηκαν, ενώ και το Μέγαρο Μαξίμου φάνηκε μάλλον διαθέσιμο να της αφήσει χώρο και να μην προβοκάρει. Τώρα, η κ. Γκελεστάθη είναι προφανές ότι φλερτάρει με το κόμμα Σαμαρά, ελπίζοντας να βγει βουλευτής, γιατί στη ΝΔ υπήρχε στενότητα χώρου. Δεν θα πρέπει όμως να μας εξηγήσει και γιατί έφυγε από τη ΝΔ;

Διαβάστε ακόμα: Ο Τσίπρας «βύθισε» τις ελπίδες Φάμελλου και οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε μεγαλύτερη δίνη

Από τη ΝΔ στον Βελόπουλο

Την υποψηφιότητά του με την Ελληνική Λύση στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών ανακοίνωσε προ ημερών ο γνωστός εργατολόγος Νίκος Καλάκος, ενόψει των προσεχών εκλογών. Ο Καλάκος ήταν στενός προσωπικός φίλος του Άδωνι Γεωργιάδη και είχε βγει τέταρτος στην Ηλεία, όντας έτσι πρώτος επιλαχών. Σε δήλωσή του μετά από συνάντηση που είχε με τον Βελόπουλο τονίζει ότι παραμένει συνεπής στις αρχές και τις αξίες του, επιλέγοντας να συμπορευτεί με την Ελληνική Λύση και εκφράζοντας την πίστη ότι ο πολιτικός φορέας μπορεί να υπηρετήσει ουσιαστικά τον άνθρωπο, τη δημοκρατία και την κοινωνική αξιοπρέπεια.

Αργεί η Επιτροπή Δεοντολογίας για Αβραμόπουλο

Μπορεί το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για τον Αβραμόπουλο να έφτασε στη Βουλή την Τρίτη, δεν φαίνεται όμως ότι η διαδικασία για την άρση της ασυλίας του θα κινηθεί άμεσα. Πηγή μου στο Κοινοβούλιο μου είπε ότι υπάρχουν ακόμα «άλλες εκκρεμότητες» στην Επιτροπή Δεοντολογίας, αιτήματα δηλαδή που έχουν σταλεί νωρίτερα, και ούτως ή άλλως υπάρχει τρίμηνο εκ του νόμου περιθώριο από τη στιγμή της διαβίβασης του αιτήματος. Προφανώς αυτό «κολλάει» με την πρόθεση του Αβραμόπουλου να προσφύγει δια των δικηγόρων του εναντίον του εντάλματος που εξέδωσαν οι Βέλγοι για τυπικούς και ουσιαστικούς λογους, με στόχο να πετύχει την ακύρωσή του. Με τα ως τώρα δεδομένα, δεν βλέπω το αίτημα για τον Αβραμόπουλο να συζητείται πριν τα μέσα Ιουλίου, οπότε και θα έχει φύγει και πολύς κόσμος για τα μπάνια του.

Δύσκολη η ένταξη παλιών συντρόφων στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ

Αυτό που γίνεται αντιληπτό, μιλώντας με το επιτελείο του Τσίπρα, είναι να δούμε αρκετά στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να μην βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ. Οπως φαίνεται του πρώην πρωθυπουργού του «βγαίνει» η νέα ομάδα των στελεχών και επομένως εφόσον μιλάμε και για μια «σκιώδη κυβέρνηση» 50 μελών είναι δύσκολο να δούμε να λαμβάνουν θέσεις βουλευτές που θα παραιτηθούν και θα πάνε στο πλευρό του. Οι συναισθηματισμοί δεν έχουν καμία θέση και επομένως ασχέτως σχέσεων ο Αλέξης Τσίπρας θα επιλέξει μόνο εκείνους τους ικανούς που θα είναι κατάλληλοι για την κάθε θέση. Αρα όταν λέει ο πρώην πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ το εννοεί και ίσως περιμένει να δει και στην πράξη πως όσοι από τους παλιούς συντρόφους βρεθούν στην Αμαλιας είναι διατεθειμένοι να περιμένουν και τις επόμενες εκλογές για να βρεθούν στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος.

Διαβάστε ακόμα: Η κυβέρνηση «χτυπά» τον Τσίπρα σε αξιοπιστία και οικονομία: «Το rebranding είναι αμπαλάζ ίδιων πολιτικών»

Δεν τελείωνε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ

Τα μαντάτα για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη συνέντευξη Τσίπρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA δεν ήταν καλά… Μάλιστα ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον των πρώην συντρόφων του Αλέξη Τσίπρα που δεν τελείωνε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ έως ότου ακούσουν τι είχε να πει ο πρώην πρωθυπουργός . Σίγουρα η ανταλλαγή ευχων, τηλεφωνικά, δεν ήταν η επικοινωνία που θα ήθελε ο Σωκράτης Φάμελλος να αναφερθεί ο Αλέξης Τσίπρας αλλά αφού μόνο αυτή υπάρχει για «χρόνια πολλά» όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν δρομολογεί εξελίξεις. Ο Αλέξης Τσίπρας το ξέκοψε το σενάριο για συνεργασία των κομμάτων και ο Φάμελλος πλέον βρίσκεται σε δύσκολη θέση μιας και τα στελέχη της Κουμουνδούρου ακόμη και αν έχουν εμπειρία δεν φαίνεται πως μπορούν να βρουν «λιμάνι» στην Αμαλίας.

«Συγχωρούνται» οι πρώτες παραφωνίες

Άλλωστε φαίνεται πως στην Αμαλίας ακόμη και τα παρατράγουδα για την φορολογική πολιτική συγχωρούνται. Μαθαίνω πως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τις παρατηρήσεις του για τις παραφωνίες των νέων στελεχών ωστόσο αντιλαμβάνεται πως δεν έχουν ακόμη την εμπειρία οπότε υπάρχει μια περίοδος χάριτος. Εάν αυτά συνέβαιναν από παλιά και έμπειρα στελέχη η αντιμετώπιση τόσο από τον ίδιο όσο και από τα ΜΜΕ θα ήταν διαφορετική οπότε κρατάει τις σημειώσεις του, αλλά δεν αφοπλίζει κανέναν. Συνεχίζονται τα «εντατικά μαθήματα» και έχοντας θετική διάθεση παρακολουθεί τις κινήσεις τους.

ΕΛΑΣ… μίλα μας και ας μην μας αγαπάς

Ο Αλέξης Τσίπρας από πέρυσι το καλοκαίρι άρχισε να οργανώνει στο μυαλό του την επιστροφή του. Ήξερε πως έπρεπε να κόψει τον ομφάλιο λώρο με τον ΣΥΡΙΖΑ και ας ήταν δύσκολο. Όμως ο κύκλος αυτός έκλεισε και αναζητούσε ένα καινούργιο μονοπάτι. Το είχε μοιραστεί με λίγους και πρόσωπα του κοντινού του περιβάλλοντος που δεν είχαν σχέση με την πολιτική. Μάλιστα το όνομα του κόμματος που τελικά υιοθέτησε το άκουσε πρώτη φορά τον Φεβρουάριο από έναν φίλο του. Στην αρχή τον ξένισε αλλά μετά του άρεσε ως ιδέα. Ακόμη και όταν το μοιράστηκε με συνεργάτες του και οι πρώτες αντιδράσεις δεν ήταν εκείνες που περίμενε, επέμεινε και όπως όλα δείχνουν δικαιώθηκε. Βέβαια όλοι το λένε κόμμα Τσίπρα.

