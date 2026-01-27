«Ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής»: Η ΝΔ στέλνει την Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Νέα Δημοκρατία προχωρά στην παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας, μετά τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ, Γεωργίου Καρασμάνη.

Πηγές του κυβερνώντος κόμματος αναφέρουν ότι η στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας «ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής», παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του προέδρου της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλου, τόσο για την τήρηση των χρόνων όσο και για την αποφυγή αντιδημοκρατικών συμπεριφορών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κ. Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ «συμπλεγματικά υποκείμενα», ενώ απευθυνόμενη στον βουλευτή Νικόλαο Βλαχάκο, αδελφό του ήρωα των Ιμίων, τον κάλεσε «να ασχοληθεί με την αλήθεια στην Ίμια». Η φράση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ειδικά ενόψει της επετείου των 30 χρόνων από το δυστύχημα των Ιμίων.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, έκανε λόγο για «προσβολή στο πρόσωπο του ήρωα» και «ξεκάθαρη αντεθνική συμπεριφορά», υπενθυμίζοντας παράλληλα προηγούμενα περιστατικά που, κατά την άποψη της ΝΔ, συνιστούν αντιδημοκρατική στάση: τη σεξιστική επίθεση προς τη Μαρία Συρεγγέλα, τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, καθώς και αναφορές περί «εγκληματικής οργάνωσης» για την κυβέρνηση.

«Η ΝΔ δεν μπορεί να επιδείξει άλλη ανοχή απέναντι σε αντιδημοκρατικές συμπεριφορές», τονίζεται από κομματικές πηγές, οι οποίες επισημαίνουν ότι η παραπομπή γίνεται βάσει του άρθρου 80 για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η απόφαση αυτή αναμένεται να ανοίξει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, με το κυβερνών κόμμα να δηλώνει αποφασισμένο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.