Υγειονομικοί: Ο Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά άφησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα.

Συνομιλώντας με επαγγελματία υγείας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κινήσεις αναβάθμισης του ΕΣΥ, στο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, στη στήριξη των υγειονομικών που όπως επισήμανε έβαλαν πλάτη στον κορονοϊό.

Ερωτηθείς για το εάν θα ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με νόημα: «Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Αυτό έχω να πω μόνο». Και πρόσθεσε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η προσέλκυση νοσηλευτών».

