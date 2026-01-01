ΥΠΕΞ για τραγωδία στην Ελβετία: «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι - Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια»

Συλλυπητήριο μήνυμα αποστέλλει το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας στην Ελβετία για την τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς στο θέρετρο Κραν Μοντανά.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και άφησε αρκετούς τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προσθέτει και καταλήγει:

«Οι προξενικές αρχές της Ελλάδας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί».

