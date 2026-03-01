ΥΠΕΞ: Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις πρεσβείες της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας δημοσίευσε πρόσφατα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών πρεσβειών και προξενικών αρχών στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, για τη διευκόλυνση των Ελλήνων και των Ελληνίδων που βρίσκονται στις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη ένταση.

Ιράν (Πρεσβεία Τεχεράνης)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +98 910 272 6477

Email Πρεσβείας: gremb.teh@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.teh@mfa.gr Website: http://www.mfa.gr/tehran

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGlp76l1upPcU4qzlZeygJUkR3TTPhkQYj0TCejb9DfuTuvg/viewform

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +971 50 390 1820

Ε-mail Πρεσβείας: gremb.abd@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.abd@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/abu

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdesilNtfzMNS5ZEXlGMNH5BSiHN_t9n-6PugWFV3FGNnPEg/viewform

Ιορδανία (Πρεσβεία Αμμάν)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +962 79 569 3000

Email Πρεσβείας: gremb.amn@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.amn@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/amman

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/1fGKbRfDWfLI2v5Dvm86OMjIeCkfONKeOsA9tJVI35fU/viewform?edit_requested=true

Ισραήλ (Πρεσβεία Τελ Αβίβ)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +972 54 681 7282

Email Πρεσβείας: gremb.tlv@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.tlv@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/israel

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6ioAB485QzBo_t3aY8DKSXUEJgUmzkXqgCP5hBCnIpoGrA/viewform

Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:+972 52 303 2253

Email.: grgencon.jer@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/missionsabroad/jerusalem

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMbEqJH-dwwRUb8g98x7D8zedgYVAjeLid62KXpaJlJKDrYA/viewform

Κατάρ (Πρεσβεία Ντόχας)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +974 33 950 119

Ε-mail Πρεσβείας: gremb.doha@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.doha@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/doha

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_zOb4Fb9nssFb-__Q94fXFZOYvJq__Zq8SBo-mZP9MwV4g/viewform

Κουβέιτ (Πρεσβεία Κουβέιτ)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +30 6984 904699

Ε-mail Πρεσβείας: gremb.kuw@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.kuw@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/kuwait

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWZUTfDsMCtM2WxpnOAm7hXAggMH6MSxiTBr22N1IMV6BXQ/viewform?usp=dialog

Λίβανος (Πρεσβεία Βηρυτού)

Τηλ έκτακτης ανάγκης: +961 71 593 659

Email Πρεσβείας: gremb.bei@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.bei@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/beirut

Μπαχρέιν - Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ

Ομάν - Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ

Σαουδική Αραβία (Πρεσβεία Ριάντ)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +966 50 609 0207

Ε-mail Πρεσβείας: gremb.ria@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.ria@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/riyadh

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__p4YufZUMU1PNjFBWEw2TVM2QTMwNzFONUZENTc5Sy4u&route=shorturl