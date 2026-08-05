Υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Στις 16:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μάξιμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.
Επίσης, θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.
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