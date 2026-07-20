Υπουργείο Εργασίας: Υποχρεωτικά μέτρα προστασίας εργαζομένων στον καύσωνα

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με αφορμή τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών σε περιοχές της χώρας, υπενθυμίζει την υποχρέωση των εργοδοτών, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων τους, για τη λήψη των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34666/03.06.2024 εγκύκλιο «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων».
Η εγκύκλιος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό κατάλογο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων πρόληψης της θερμικής καταπόνησης, καθώς και τις ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου για τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να επιδεικνύει ιδιαίτερη μέριμνα προστασίας. Επισημαίνεται ότι μεταξύ των οργανωτικών μέτρων εκ μέρους του εργοδότη περιλαμβάνεται και η κατά περίπτωση παύση εργασιών, ιδίως στις εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. τεχνικά έργα και διανομές), όταν οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες για τους εργαζόμενους.
Ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση πραγματοποιείται από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.
Δείτε την εγκύκλιο εδώ.
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