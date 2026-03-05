ΥΠΠΟ: Παρουσίασε τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής

Παρουσιάστηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού σήμερα (5/3) οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, από το 1944.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία στο Βέλγιο, παρέλαβε συνολικά 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και τέσσερα παλαιά χαρτονομίσματα.
Υπενθυμίζεται ότι, τα ντοκουμέντα είχαν τεθεί προς πώληση σε σελίδα δημοπρασιών στο Βέλγιο.
Ύστερα, οι φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ έγιναν κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου.
