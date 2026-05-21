Ζαχαράκη: «Στόχος επιπλέον 10.000 νέες κλίνες στις φοιτητικές εστίες μέσα στην επόμενη πενταετία»

Στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας για τις φοιτητικές εστίες και τη φοιτητική μέριμνα, την εφαρμογή του νέου πλαισίου ασφάλειας στα πανεπιστήμια, την εξωστρέφεια των ΑΕΙ και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στις φοιτητικές εστίες, η κα Ζαχαράκη τόνισε ότι το υπουργείο, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και «με διάθεση σημαντικών πόρων από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία», υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων και αναβαθμίσεων των υφιστάμενων εστιών, ενώ με τη μέθοδο ΣΔΙΤ κατασκευάζονται νέες σύγχρονες εστίες σε ολόκληρη τη χώρα.

«Ο στόχος που έχουμε θέσει και υλοποιούμε είναι να προσθέσουμε επιπλέον 10.000 νέες κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη δημιουργία νέων εστιών και την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών» ανέφερε η υπουργός σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στη συνέχεια προσέθεσε: «Πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι χρόνια αποφασιστικής στήριξης και ανάπτυξης των φοιτητικών εστιών γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινίσεων, ενώ εντάξαμε ένα πολύ σημαντικό ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια έξι μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Για ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση επιπλέον 18 φοιτητικών εστιών. Ταυτόχρονα προχωρούν οι νέες εστίες μέσω ΣΔΙΤ πχ σε Κρήτη, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία».

Αναλυτικότερα, αναφορικά με τη δημιουργία φοιτητικών εστιών μέσω των συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, ο συνολικός αριθμός θέσεων στις εστίες θα φτάσει τις 8.609, και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 737.500.000 ευρώ.

Ειδικότερα:

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης θα δημιουργηθούν δυο νέα συγκροτήματα: στο Ρέθυμνο θα καλύπτουν επιπλέον 2.710 φοιτητές. Στο Ηράκλειο θα καλύπτουν 2.136 φοιτητές Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα δημιουργηθούν επίσης δυο συγκροτήματα φοιτητικών εστιών: στο Βόλο θα καλυφθούν επιπλέον 640 φοιτητές και στη Λαμία 123 φοιτητές Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα δημιουργηθούν δυο συγκροτήματα: σε Αλεξανδρούπολη για 350 φοιτητές και Κομοτηνή επίσης 350 φοιτητές Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα δημιουργηθούν τέσσερα συγκροτήματα: Σε Κοζάνη για 350 φοιτητές, Φλώρινα για 150, Καστοριά 150 και Πτολεμαΐδα 100 ωφελούμενοι φοιτητές Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Συνολικά 1100 ωφελούμενοι φοιτητές Η ανακαίνιση της φοιτητικής Εστίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα καλύψει 450 ωφελούμενους φοιτητές.

Η υπουργός Παιδείας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση «επενδύει στρατηγικά» στη μετατροπή της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο εκπαίδευσης, μέσω της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων, των κοινών και διπλών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ΑΕΙ.

Αναφερόμενη στα τελευταία περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια, η κα Ζαχαράκη σημείωσε ότι πρόκειται για «λίγα και μεμονωμένα», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μέσα στη χρονιά δεν υπάρχει» και ανέφερε ότι από τον Ιούλιο του 2025 εφαρμόζεται «το αυστηρότερο μέχρι σήμερα πλαίσιο κυρώσεων για αξιόποινες πράξεις εντός ΑΕΙ», και ότι παράλληλα προχωρά η εφαρμογή σχεδίων ασφάλειας, ελεγχόμενης εισόδου και ηλεκτρονικών καρτών φοιτητών.

Ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η Σοφία Ζαχαράκη διαβεβαίωσε ότι όλα είναι έτοιμα για την ομαλή διεξαγωγή τους, επισημαίνοντας ότι η προετοιμασία ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων κάθε χρονιάς.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο παρουσιάζει αύξηση χρήσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, προσφέροντας live μαθήματα, τεστ προσομοίωσης και ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Η κα. Ζαχαράκη ανακοίνωσε, επίσης, ότι από το 2026 θα επεκταθεί η διδασκαλία σε ζωντανή μετάδοση και στην Α' και Β' Λυκείου, ενώ θα αξιοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω ψηφιακού προσωπικού βοηθού για την εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών.