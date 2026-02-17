Η Άννα Καρακίτσου, η οποία είναι εργαζόμενη στα γραφεία της «Πλέυσης Ελευθερίας» προχώρησε σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Καταλογίζει στην Ζωή Κωνσταντοπούλου ηθική παρενόχληση, εξευτελιστική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας και μη καταβολή μισθών.

Σύμφωνα με το OPEN η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι παραμένει απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, ενώ της έχουν καταβληθεί μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων. Όπως αναφέρει στην καταγγελία της η εργαζόμενη: «Στη διάρκεια της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνο που με συνδέει με την Πλεύση Ελευθερίας υπήρξαν πλείστα περιστατικά απαξίωσής μου από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ξεπέρασαν τα όρια του Bullying, που με οδήγησαν να ζητήσω ακόμα και τη βοήθεια ψυχολόγου».

Ιδιαίτερα σκληρά είναι όσα αναφέρει για τις συνθήκες εργασίας και τα εξαντλητικά ωράρια. Η εργαζόμενη υποστηρίζει ότι σε ορισμένες περιόδους εργάστηκε έως και 30 ώρες μέσα σε δύο ημέρες, χωρίς ξεκάθαρο καθορισμό αρμοδιοτήτων.

Παράλληλα, κάνει λόγο για ενέργειες που, όπως αναφέρει, είχαν τιμωρητικό χαρακτήρα, όπως η αφαίρεση των κλειδιών του γραφείου της και η απαίτηση να αποχωρήσει από τον χώρο μέσα σε πέντε λεπτά, παίρνοντας βιαστικά τα προσωπικά της αντικείμενα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε όταν ρωτήθηκε, ότι δεν γνωρίζει τέτοια καταγγελία, ούτε το πρωτοσέλιδο αλλά θα ενημερωθεί.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης λέγοντας: «σκεφτείτε τι θα είχε γίνει εάν όχι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όχι ένας υπουργός, ένας βουλευτής, ένα στέλεχος είχε σε βάρος του καταγγελία μιας γυναίκας εργαζόμενης όχι μόνο για απλήρωτα δεδουλευμένα , τα οποία προκύπτουν de facto, αλλά για bullying στην εργασία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο θέμα και έγραψε σε ανάρτησή του: «Θέλω να δείτε την υποκρισία της Αριστεράς. Χθες μία εργαζομένη της

@ZoeKonstant

πήγε στην Επιθεώρηση Εργασίας και έκανε δύο συγκεκριμένες καταγγελίες:

1. Ότι εδώ και πολλούς μήνες δεν της κατέβαλε τον μισθό της παρά μόνον τα δώρα για να αποφύγει τα ποινικά. Η καταβολή ή μή καταβολή μισθοδοσίας είναι θέμα απολύτως αποδείξιμο καθώς ο μισθός καταβάλεται μόνον τραπεζικά. Άρα ή έχεις τα αποδεικτικά ή όχι. Για να κάνει την καταγγελία προφανώς μισθός με τραπεζική κατάθεση δεν υπάρχει θα βγει αναγκαστικά πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής.

2. Συνεχές εργασιακό bullying στην ίδια και σε άλλους με εξιστόρηση συγκεκριμένων περιστατικών, με ονόματα, ημερομηνίες κλπ. Αυτά μένει να αποδειχθούν από την διαδικασία που θα ακολουθήσει.

Το γεγονός ότι η κυρία αυτή τυγχάνει και συγγενής (σύζυγος του αδελφού) της βουλευτού της κας Κεφαλά αποκλείει κάθε δυνατότητα της κυρίας Ζωής να επικαλεστεί πολιτική σκευωρία καθώς σε αυτή την περίπτωση κάτι θα σήμαινε αυτό για την βουλευτή της.

Εχω άνοιξει απο το πρωί τις τηλεοράσεις. @skaigr @ANT1TV @MegaTvOfficial @opentvgr @ertnewsofficial κλπ ούτε ένα κανάλι, ούτε μία εκπομπή δεν έχει κάνει την παραμικρή αναφορά.

Γιατί κύριοι:

@dimoikonomu@akispaulopoulos@PanStathis@jordanxas@kolokythas@ManosNiflis@CostasPap κλπ γιατί; Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το ίδιο. Πουθενά ούτε αναφορά. Γιατί;

Εάν η καταγγελία ήταν από δικό μου εργαζόμενο τί πιστεύετε ότι θα συνέβαινε σήμερα;

Πού είναι οι ανακοινώσεις των κομμάτων της Αριστεράς που υποτίθεται δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους σε τέτοια ζητήματα;

Προσέξτε από χθες που έγινε γνωστή αυτή η ιστορία η κυρία Πρόεδρος δεν έχει σχολιάσει απολύτως τίποτε, κιχ, βγήκε στο Open και «ξέχασαν να την ρωτήσουν»…παίζουν την μήνυση μου ξανά και ξανά, υποτίθεται σκανδαλίστηκαν με τον Αστυνομικό που με πήρε τηλ αλλά για την επίσημη αυτή καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή δεν έδειξαν το παραμικρό ενδιαφέρον .

Την φοβούνται; Μπορεί. Είναι όμως αυτός λόγος για να συγκαλύπτουν δια της σιωπής τους κάτι τόσο σοβαρό;

Αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο δεν θα ξέραμε καν αυτό το θέμα. Μετά αναρωτιούνται γιατί το διαδίκτυο τελικά επικρατεί των παραδοσιακών ΜΜΕ.

Για να δούμε αύριο θα το παίξει κανένας ή θα αφήσουν την ταλαίπωρη εργαζόμενη ανυπεράσπιστη στα νύχια της κυρίας ;»