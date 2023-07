Nothing Compares 2 U: Η ιστορία του τραγουδιού της Σινέντ Ο’ Κόνορ και η αλήθεια για τη σχέση με τον Prince

Θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι η Σινέντ Ο’ Κόνορ πέθανε σε ηλικία 56 ετών, η τραγουδίστρια που έγραψε ιστορία το 1990 με το τραγούδι «Nothing Compares 2 U», το οποίο είχε γράψει ο Prince πέντε χρόνια αργότερα.

Ωστόσο, εκείνος δεν το κυκλοφόρησε αν και το είχε ηχογραφήσει στο στούντιο. Αντίθετα, το έδωσε στην μπάντα, Family, στην οποία τραγουδούσε η τότε σύντροφός του, Σουζάνα Μελβόιν.

Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της μπάντας που κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά και δεν θύμιζε σε τίποτα την εκδοχή της Σινέντ Ο’ Κόνορ. Δεν κυκλοφόρησε ως single ούτε ακούστηκε ιδιαίτερα.

Το ξεχασμένο τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή των charts

Όταν η Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοίμαζε το δεύτερο άλμπουμ της, «I Do Not Want What I Haven't Got», το οποίο κυκλοφόρησε το 1990, ο μάνατζερ και τότε σύντροφός της, Φάκτνα Ο’ Κέλια, της πρότεινε να διασκευάσει το «Nothing Compares 2 U» που ήδη είχε ξεχαστεί.

Η τραγουδίστρια άλλαξε τελείως το τραγούδι, το οποίο αποτέλεσε το δεύτερο single της από τον εν λόγω δίσκο και έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία, σκαρφαλώνοντας στην πρώτη θέση των charts σε πολλές χώρες, όπως Ιρλανδία, Αυστραλία, Αυστρία, Καναδά, Δανία, Γερμανία, Μεξικό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη Γαλλία το τραγούδι βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες. Πούλησε παγκοσμίως περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα.

Εκτός από τα charts, το τραγούδι κέρδισε και τους κριτικούς και με την πάροδο των χρόνων, χαρακτηρίστηκε «κλασικό» χάρη και στη μοναδική ερμηνεία της Σινέντ Ο’ Κόνορ, ενώ έχει μπει δύο φορές στη λίστα του Rolling Stone με τα «500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών».

Το βραβευμένο βιντεο κλιπ που συγκίνησε

Αξίζει να αναφερθεί ότι και το βίντεο κλιπ του «Nothing compares 2 U» συγκίνησε το κοινό χάρη στα κοντινά πλάνα στο πρόσωπο της τραγουδίστριας όπου ήταν φανερά τα συναισθήματα λύπης και θυμού που ένιωθε.

Μάλιστα, η ίδια, σε συνέντευξή της, είχε δηλώσει ότι τα δάκρυα που έτρεχαν στο πρόσωπό της οφείλονταν στο γεγονός ότι σκέφτηκε τη μητέρα της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Το βιντεο κλιπ κέρδισε το βραβείο MTV για το «Βίντεο της Χρονιάς, ενώ η Σινέντ O' Κόνορ βραβεύτηκε ως «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» το 1991.

Η επεισοδιακή γνωριμία με τον Prince

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Nothing Compares 2 U», ο Prince ξεκίνησε να το ερμηνεύει σε live εμφανίσεις του και συμπεριέλαβε τη συγκεκριμένη εκδοχή σε τέσσερα άλμπουμ του.

Ωστόσο, όπως φαίνεται στον Prince, δεν άρεσε η εκδοχή της Σινέντ Ο’ Κόνορ, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις της τραγουδίστριας, όταν την κάλεσε σπίτι του - μετά την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού - δεν ήταν καθόλου φιλόξενος οικοδεσπότης.

Αντίθετα, είχαν μια έντονη λογομαχία από την αρχή, ενώ όταν αργότερα εκείνος της πρότεινε να παίξουν μαξιλαροπόλεμο, η Σινέντ συνειδητοποίησε ότι το γέμισμα στο μαξιλάρι του ήταν τέτοιο, ώστε να την κάνει να «πονέσει». Το αποτέλεσμα ήταν να φύγει άρον άρον από το σπίτι του στις 5 το πρωί.

Παρόλα αυτά, ο Prince είχε μιλήσει δημοσίως με καλά λόγια για τη διασκευή της Σινέντ Ο' Κόνορ παρά το γεγονός ότι γενικά δεν του άρεσε να διασκευάζουν άλλοι καλλιτέχνες τα τραγούδια του.