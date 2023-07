Οι Coldplay έρχονται στην Ελλάδα! Ετοιμάσου για ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα

«Αν με ρωτούσες μετά από όλα όσα έχουμε περάσει ‘Πιστεύεις ακόμη στη μαγεία;’ Ω ναι, πιστεύω!». Το 2022, το Billboard κατέταξε το «Magic» στα Καλύτερα Ερωτικά Τραγούδια του 21ου αιώνα. Το πάντα σταθερό φαλτσέτο του Chris Martin και το «πάντρεμα» των παλιών, δοκιμασμένων τεχνικών με νέα στοιχεία κατευθείαν από τα Ghost Stories του 6ου άλμπουμ τους, επικύρωσαν ξανά πως το συγκρότημα δεν είχε καμία διάθεση να επαναπαυτεί στην επιτυχία του, αλλά μέσω αυτής να κάνει πάντα το επόμενο βήμα στη μουσική του.

Σήμερα, οι Coldplay έχουν 7 βραβεία Grammy, πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και δύο από τα 10 άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Και, μετά από τη συναυλία που είδαμε στο Άμστερνταμ, η οποία αποτελεί μέρος της παγκόσμιας περιοδείας τους (που έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ πωλήσεων έως τώρα) για το 9o άλμπουμ τους, Music of the Spheres, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι, ναι, κι εμείς πιστεύουμε ακόμη στη μαγεία. Μία μαγεία που θα γεμίσει το ΟΑΚΑ στις 8 Ιουνίου του 2024, στα πλαίσια της τρίτης σειράς ευρωπαϊκών ημερομηνιών για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2024.

Γι’ αυτό τρέξε να προλάβεις εισιτήρια γιατί οι συναυλίες παγκοσμίως γίνονται sold-out η μία μετά την άλλη!

Photo credits: Ashley Omen

Να σε πληροφορήσουμε, όμως, πως ενώ μπορείς να ενθουσιαστείς ελεύθερα, υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να μάθεις.

Το υπερθέαμα του Music of The Spheres World Tour

Το Music of the Spheres World Tour σε καμία περίπτωση δεν είναι μία «τυπική» περιοδεία, από την άποψη ότι η κάθε συναυλία είναι ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Martin, που στα 46 του χρόνια παραδίδει μαθήματα για το πώς να είναι κάποιος υποδειγματικός frontman. Αρχικά, η φωνή του, το εύρος της και η σταθερότητα που έχει live, ακόμα και μετά από δύο ώρες και τον τραγουδιστή να τρέχει κατά μήκος της σκηνής, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Η επαφή που έχει με το κοινό τον κάνει να ξεχωρίζει, ενώ πολύ εύκολα αν σε δει εκεί μπροστά του, μπορεί να σε ανεβάσει και πάνω στο stage και να τραγουδήσεις κι ένα κουπλέ μαζί του.

Έπειτα, μπορούμε με μεγάλη ευκολία να πούμε ότι αυτό που πρόκειται να ζήσεις στο ΟΑΚΑ είναι μία από τις καλύτερες συναυλίες που θα έχεις πάει γενικά, αφού το φορμάτ και η συνολική εμπειρία της οποίας γίναμε μάρτυρες στο γήπεδο του Ajax ξεπερνούν κάθε προσδοκία, είτε αποκαλείς τον εαυτό σου μεγάλο φαν των Coldplay είτε όχι.

Photo credits: Ashley Omen

Τεράστιες φουσκωτές μπάλες που αναπαριστούσαν πλανήτες αιωρήθηκαν πάνω από το κοινό, δημιουργώντας παράλληλα με το σόου ένα παιχνίδι κατά το οποίο ο ένας πετούσε την μπάλα που προσγειωνόταν πάνω του στον άλλον. Πυροτεχνικά εφέ και confetti στόλιζαν τα τραγούδια συνθέτοντας ένα σχεδόν απόκοσμο σκηνικό. Ώρες – ώρες είχες την αίσθηση ότι βρισκόσουν σε άλλον πλανήτη, κάτι που βρισκόταν εξαρχής στα σχέδια του συγκροτήματος. Άλλωστε, το ίδιο το άλμπουμ του Music of the Spheres είναι εμπνευσμένο από το Star Wars και από την απορία των ίδιων των μελών των Coldplay (Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion) σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να είναι οι μουσικοί στο σύμπαν και σε άλλους πλανήτες.

Το φανταστικό μότο – “Everyone is an alien somewhere”

Έτσι, πολλά εξωγήινα στοιχεία έχουν προστεθεί στη συναυλία, από μία τραγουδίστρια – alien μέχρι τον frontman να τρέχει με τη βοήθεια εφέ στον χωροχρόνο. Μέχρι που, όσο παρακολουθούσαμε τον Martin να «οργώνει» το stage, ξαφνικά όλο το συγκρότημα εξαφανίστηκε και εμφανίστηκε σε μία δεύτερη σκηνή σε άλλo σημείο της αρένας.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι τα vibes μέσα στο Johan Cruyff ήταν φανταστικά. Το performance των Coldplay προκαλούσε ένα συναίσθημα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Όσο αυτά το επιτρέπουν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η όλη εμπειρία μεταφράζεται σε μία αγκαλιά που τους χωράει όλους και σε κάνει να νιώθεις φίλος ακόμα και με τους αγνώστους γύρω σου.

Photo credits: Nathan Reinds

Χωρίς sustainability δε θα γινόταν η περιοδεία ή γενικά κάποια συναυλία

Πριν το Music of the Spheres World Tour, οι Coldplay δεν έκαναν περιοδεία για το προηγούμενο άλμπουμ τους, Everyday Life, που κυκλοφόρησε το 2019. Μαζί αποφάσισαν ότι δε θα ξαναέκαναν κάποιο σόου μέχρι να μπορούσαν να διασφαλίσουν ότι αυτό θα διεξαγόταν με κεντρικό γνώμονα το περιβάλλον και τη μείωση των ρύπων που προκαλούνται από τις συναυλίες. Για πάνω από δύο χρόνια, δούλευαν πυρετωδώς πάνω σε ένα sustainable πλάνο που θα μείωνε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 50%.

Μέτρησαν, λοιπόν, τα δεδομένα, υπολόγισαν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προσάρμοσαν όλο το οπτικοακουστικό υπερθέαμα σε αυτήν την «πράσινη» λογική.

Ενδεικτικά παραδείγματα του σχεδίου βιωσιμότητας που εφαρμόστηκε:

Μία κινητή, επαναφορτιζόμενη μπαταρία δίνει ενέργεια στο 100% του σόου.

Κινητικές εξέδρες στην αρένα του σταδίου χρησιμοποιούν την ενέργεια από τον χορό των παρευρισκομένων για τη λειτουργεία του σόου.

Φανς ποδηλατούν σε ηλεκτρικά ποδήλατα εντός του γηπέδου και φορτίζουν τις μπαταρίες του σόου.

Τα confetti που χρησιμοποιούνται είναι 100% βιοδιασπώμενα, ενώ τα πυροτεχνήματα είναι αποτέλεσμα νέων φόρμουλων που μειώνουν ή εξαφανίζουν τα επιβλαβή χημικά.

Οι σκηνές είναι φτιαγμένες από έναν συνδυασμό επαναχρησιμοποιούμενων υλικών που, μετά το τέλος της περιοδείας, θα μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου.

Τα wristbands που δίνονται στο κοινό είναι φτιαγμένα από κομποστοποιήσιμα, φυτικής προέλευσης υλικά. Τα wristbands συλλέγονται μετά το κάθε σόου, απολυμαίνονται και επαναφορτίζονται για να χρησιμοποιηθούν στο επόμενο.

Όποτε είναι δυνατό, χρησιμοποιείται ρεύμα από 100% ανανεώσιμες πηγές.

Η περιοδεία ενισχύει το έργο του The Ocean Cleanup βοηθώντας να καθαριστούν χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων από τα πιο ρυπογόνα ποτάμια πριν φτάσουν τους ωκεανούς.

Για κάθε εισιτήριο που πωλείται για την περιοδεία, φυτεύεται κι ένα δέντρο. Μάλιστα, σε συνεργασία με την One Tree Planted, το συγκρότημα έχει ήδη υποστηρίξει 21 πρότζεκτ φύτευσης σε 17 χώρες.

Τον περασμένο μήνα, μια έκθεση από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης αποκάλυψε ότι η τρέχουσα περιοδεία των Coldplay έχει μέχρι στιγμής μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 47% σε σχέση με την προηγούμενη περιοδεία τους το 2016/17 (σε έναν υπολογισμό show προς show) και ότι έχουν φυτευτεί 5 εκατομμύρια δέντρα ανά τον κόσμο (ένα για κάθε εισιτήριο που έχει πουληθεί).

Photo credits: Stef Keynen

Μία περιοδεία που τους καλεί όλους και φροντίζει για αυτό έμπρακτα

Οι Coldplay καλούν όλους τους φανς τους στην περιοδεία. Έχουν μεριμνήσει έμπρακτα για τη συμπεριληπτικότητα, ώστε όλοι ανεξαιρέτως να μπορούν να γίνουν μέρος αυτής της τόσο μοναδικής εμπειρίας.

Έτσι, σε κάθε σόου έχουν προσθέσει τοπικούς διερμηνείς νοηματικής γλώσσας καθώς και Subpacs για τους κωφούς και τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής. Το subpack ουσιαστικά είναι ένα backpack που επιτρέπει σε αυτόν που το φοράει να νιώθει το μπάσο μέσω δονήσεων. Επιπλέον, για τους τυφλούς φανς και όσους έχουν προβλήματα όρασης προσφέρονται touch tours, δηλαδή μπορούν να μπουν στο στάδιο πριν το σόου, να γνωρίσουν τον χώρο, να αγγίξουν τη σκηνή και σημαντικά σημεία των props, κλπ.

Photo credits: Nathan Reinds

Από την πρώτη μέρα του Music Of The Spheres World Tour τον Μάρτιο του 2022, οι Coldplay έχουν πουλήσει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια – ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων που έχει πουληθεί για οποιαδήποτε περιοδεία τα τελευταία δύο χρόνια. To tour έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς, και έχει αποσπάσει διακρίσεις όπως Favorite Touring Artist στα AMAs 2022 και Tour of The Year στα iHeartRadio Awards 2023.

Η περιοδεία για το 2024

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

8: Αθήνα – Ολυμπιακό Στάδιο

12: Βουκουρέστι - Arena Națională

16: Bουδαπέστη - Puskas Arena

22: Λυόν - Groupama Stadium

23: Λυόν - Groupama Stadium

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

12: Ρώμη - Stadio Olimpico

13: Ρώμη - Stadio Olimpico

20: Ντύσελντορφ - Merkur Spiel-Arena

21: Ντύσελντορφ - Merkur Spiel-Arena

28: Ελσίνκι- Olympiastadion

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

15: Μόναχο - Olympiastadion

17: Μόναχο - Olympiastadion

21: Βιέννη - Ernst-Happel-Stadion

22: Βιέννη - Ernst-Happel-Stadion

29: Δουβλίνο - Croke Park

30: Δουβλίνο - Croke Park

Πώς θα κλείσεις εισιτήρια για τους Coldplay

Το Music of the Spheres World Tour δεν είναι μία απλή εμπειρία και αυτό που έχουν ετοιμάσει οι Coldplay με την ομάδα τους αποτελεί το δικό τους συναυλιακό σύμπαν που δεν πρέπει με τίποτα να χάσεις. Εγγράψου, λοιπόν, στο Coldplay.com τώρα, για να αποκτήσεις πρόσβαση στην πρώτη φάση προπώλησης εισιτηρίων – η οποία ξεκινά για ολόκληρη την περιοδεία την Τρίτη 25 Ιουλίου (δες τις τοπικές ώρες παρακάτω).

Η προπώληση στο Coldplay.com θα ξεκινήσει στις 09:00 (τοπική ώρα) στην Αθήνα, το Βουκουρέστι, τη Βουδαπέστη, τη Λυόν, τη Ρώμη και το Ελσίνκι και στις 10:00 (τοπική ώρα) στο Ντύσελντορφ, το Μόναχο, τη Βιέννη και το Δουβλίνο. Η γενική προπώληση για όλες τις πόλεις θα ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου στις 10:00.

Οι Coldplay επιβεβαίωσαν επίσης ότι θα διαθέσουν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων Infinity Tickets για τις συναυλίες τους σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τα Infinity Tickets εκδίδονται και κυκλοφορούν για κάθε συναυλία του Music Of The Spheres World Tour σε μια προσπάθεια των Coldplay να κάνουν τις εμφανίσεις τους προσβάσιμες στους fans τους σε οικονομική τιμή. Τα Infinity Tickets κοστίζουν 20€ το ένα. Κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει έως δύο Infinity Tickets, τα οποία πρέπει να αγοράζονται σε ζεύγη και θα βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο.

Photo credits: Nathan Reinds

Το πλήρες πρόγραμμα του Music of the Spheres World Tour

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

20: Seattle, WA - Lumen Field (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

22: Vancouver, BC - BC Place (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

23: Vancouver, BC - BC Place (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

27: San Diego, CA - Snapdragon Stadium (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

28: San Diego, CA - Snapdragon Stadium (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

30: Los Angeles, CA - Rose Bowl (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

1: Los Angeles, CA - Rose Bowl (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

6: Tokyo - Tokyo Dome (Support: Yoasobi) SOLD OUT

7: Tokyo - Tokyo Dome (Support: Yoasobi) SOLD OUT

11: Kaohsiung - Kaohsiung National Stadium (Support: Accusefive) SOLD OUT

12: Kaohsiung - Kaohsiung National Stadium (Support: Accusefive) SOLD OUT

15: Jakarta - Gelora Bung Karno Stadium (Support: Rahmani Astrini) SOLD OUT

18: Perth - Optus Stadium (Support: Amy Shark, Thelma Plum) SOLD OUT

19: Perth - Optus Stadium (Support: Tash Sultana, Thelma Plum) SOLD OUT

22: Kuala Lumpur - National Stadium Bukit Jalil (Support: Bunga) SOLD OUT

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

19: Manila -Philippine Arena (Support: TBA) SOLD OUT

20: Manila -Philippine Arena (Support: TBA) SOLD OUT

23: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

24: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

26: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

27: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

30: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

31: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

03: Bangkok - Rajamangala National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

04: Bangkok - Rajamangala National Stadium (Support: TBA) EXTRA DATE

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

8: Athens - Olympic Stadium

12: Bucharest - Arena Națională

16: Budapest - Puskas Arena

22: Lyon - Groupama Stadium

23: Lyon - Groupama Stadium

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

12: Rome - Stadio Olimpico

13: Rome - Stadio Olimpico

20: Dusseldorf - Merkur Spiel-Arena

21: Dusseldorf - Merkur Spiel-Arena

28: Helsinki - Olympiastadion

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

15: Munich - Olympiastadion

17: Munich - Olympiastadion

21: Vienna - Ernst-Happel-Stadion

22: Vienna - Ernst-Happel-Stadion

29: Dublin - Croke Park

30: Dublin - Croke Park

Το κείμενο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Gazzetta.gr