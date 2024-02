One Love: Η αντισυμβατική ιστορία αγάπης του Μπομπ Μάρλεϊ και της Ρίτα

Στις κλασικές ιστορίες αγάπης το ζευγάρι ζει ένα μεγάλο πάθος, έναν τρελό έρωτα, που άλλοτε καταλήγει σε δράμα κι άλλοτε σε μια μεγάλη, χαρούμενη οικογένεια με πολλά παιδιά. Στην περίπτωση του love story μεταξύ του θρύλου Μπομπ Μάρλεϊ και της Ρίτα Μάρλεϊ, συζύγου του από το ξεκίνημα της καριέρας του μέχρι και το τέλος της ζωής του, βρίσκουμε τα πάντα: τρελό έρωτα, συνεργασία, συντροφικότητα, οικογένεια, απώλεια και πολλά πολλά παιδιά (άνω των 10), άλλα μεταξύ τους και άλλα -και για τους δύο- με διαφορετικούς συντρόφους.

Όχι, ο Μπομπ και η Ρίτα Μάρλεϊ, που αγαπήθηκαν κι ένωσαν τις ζωές τους χωρίς ημερομηνία λήξης στα μέσα των ‘60s, δεν υπήρξαν ποτέ ένα συμβατικό ζευγάρι. Δημιούργησαν μια σχέση που εξελίχθηκε μέσα από αγώνες για κοινά πιστεύω, αγάπη στη μουσική, δημιουργική ορμή, επιτυχία, παγκόσμια φήμη, απιστία, έρωτα και στο τέλος θάνατο, μέσα σε μόλις 15 χρόνια γάμου.

Υπήρξαν και κατά μία έννοια παραμένουν, ένα ζευγάρι που συνέχισε να πορεύεται μαζί, πάνω και πέρα από κάθε εμπόδιο, και να κάνει πράξη το στίχο: “One Love, One Heart, let's get together and feel all right…”.

Δυο ερωτευμένα παιδιά του γκέτο

Η κοινή αγάπη για τη μουσική ήταν το πρώτο που ένωσε τον Μπομπ Μάρλεϊ και την Aλφαρίτα Κονστάντια Άντερσον. Ερωτεύτηκαν τρελά και παντρεύτηκαν στο Κίνγκστον το 1966, όταν εκείνη ήταν μια 19χρονη, νεαρή τραγουδίστρια και μητέρα μιας κόρης από προηγούμενη σχέση κι εκείνος, στα 21 του, έκανε διάφορες δουλειές, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να κατακτήσει μια θέση στον χώρο της μουσικής.

AP Photos

Όπως έχει δηλώσει η Ρίτα Μάρλεϊ στο ντοκιμαντέρ του 2012 “Marley”, «...στην αρχή της γνωριμίας μας ήμασταν πάμφτωχοι και παλεύαμε για να ζήσουμε. Δεν υπήρχε καμία προοπτική καριέρας και δόξας. Ήμασταν απλώς δύο παιδιά του γκέτο, που ερωτεύτηκαν απολύτως φυσικά, από τη χάρη του Θεού. Κάναμε πρόβες, τραγουδούσαμε και κοιταζόμασταν στα μάτια. Και σε κάθε δυσκολία που ξεπερνούσαμε, καταλαβαίναμε ότι αυτό που μας ένωσε ήταν αληθινή αγάπη».

Ύστερα από την εμπορική αποτυχία των πρώτων ηχογραφήσεων του Μάρλεϊ, μια σύντομη μετακόμιση στην Αμερική (όπου δούλεψε ως εργάτης σε βιομηχανίες) και την επιστροφή στη Τζαμάικα, ο Μπομπ Μάρλεϊ ασπάζεται τη φιλοσοφία των Ρασταφάρι και τα χαρακτηριστικά κοτσιδάκια που έγιναν το σήμα κατατεθέν του, κι αρχίζει ξανά να ασχολείται με τη μουσική.

Η μεγάλη επιτυχία έρχεται το 1973 με το άλμπουμ “Burnin’” και τραγούδια όπως τα “Get Up, Stand Up” και το “I Shot the Sheriff”, που κάνει παγκόσμια πορεία, χάρις στη διασκευή του Έρικ Κλάπτον και βάζει τα θεμέλια της δημιουργίας του μύθου του Μάρλεϊ.

Συνεχείς απιστίες, πολυάριθμα τέκνα

Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του στη μουσική, η Ρίτα παρέμεινε σταθερά στο πλευρό του, γύρισαν μαζί τον κόσμο τραγουδώντας (τον συνόδευε στα φωνητικά), ξεπέρασαν ακόμα και στιγμές όπως η ένοπλη επίθεση που δέχτηκαν μέσα στο σπίτι τους το 1976, προκειμένου να ακυρωθεί συναυλία του Μάρλεϊ με τίτλο “Smile Jamaica” (για πολιτικούς λόγους) και συνέχισαν μαζί παρά τις επαναλαμβανόμενες, όλο και πιο συχνές και δημόσιες, απιστίες και τα πολυάριθμα παιδιά που ακολούθησαν.

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο Μπομπ και η Ρίτα Μάρλεϊ, έκαναν μαζί τρία παιδιά (τη Σεντέλα, τον Ζίγκι και τον Στίβεν), ενώ νωρίτερα ο Μάρλεϊ είχε ήδη υιοθετήσει και την κόρη της (Σάρον) από προηγούμενη σχέση. Το 1972, ένα μήνα μετά τη γέννηση του τρίτου τους βιολογικού παιδιού, γεννήθηκε ο γιος του Μάρλεϊ, Ρόμπι, με την Πατ Γουίλιαμς (που συμμετείχε ως κασκαντέρ σε γυρίσματα με μηχανές).

Ακολούθησαν άλλα οκτώ παιδιά με οκτώ διαφορετικές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και η πρωταθλήτρια του πινγκ πονγκ, Ανίτα Μπελνάβις, όπως και η Μις Κόσμος 1976 και τραγουδίστρια Σίντι Μπρίκσπερ.

Βεβαίως, ο Μάρλεϊ δεν ήταν ο μόνος που είχε ανοιχτά σχέσεις με άλλες γυναίκες κι έκανε παιδιά. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, η Ρίτα Μάρλεϊ έκανε άλλες δύο κόρες με δύο διαφορετικούς άντρες, τις οποίες επίσης υιοθέτησε ο Μάρλεϊ, επιδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι ανάμεσα στο ζευγάρι υπήρχε ένας ακατάλυτος δεσμός.

Κατά καιρούς, έχουν γραφτεί σενάρια για κρίσεις ζήλιας της Ρίτα Μάρλεϊ, ιδίως την εποχή του ειδυλλίου του με την Μπρίκσπερ. Οι περισσότερες μαρτυρίες, όμως, μιλούν για μια οικογένεια, που μοιραζόταν μια απολύτως αντισυμβατική ελευθερία, όπως παράλληλα όμως μοιραζόταν και μια κλασικά στερεοτυπική αγάπη που τους κρατούσε μαζί.

Σε συνέντευξή της στο BBC Caribbean, η Ρίτα Μάρλεϊ, είχε εξηγήσει: «Η απιστία πονάει, όμως όταν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, μουρμουράς και το αντέχεις. Αυτό είχα να κάνω, κι ήταν επώδυνο, γιατί ήμουν ερωτευμένη, όμως ύστερα από κάθε άλλη περιπέτεια, η αγάπη μου γι’ αυτόν τον άνθρωπο δυνάμωνε…».

Η ζωή με τον Μπομπ Μάρλεϊ

Στο βιβλίο της, “No Woman, No Cry: Η ζωή μου με τον Μπομπ Μάρλεϊ”, η Ρίτα Μάρλεϊ παραδέχεται ότι γνώριζε για τις πολλές ερωτικές σχέσεις του, συχνά θύμωνε κι απέρριπτε τις ερωτικές προσκλήσεις του. «Όμως το γεγονός ότι με απατούσε, δεν σημαίνει κι ότι ήταν κακός σύζυγος. Ήταν πάντα δοτικός κι ευαίσθητος στις επιθυμίες μου. Αλλά τον διέφθειρε η σόουμπιζ κι όλα εκείνα τα κορίτσια, που του προσφέρονταν πρόθυμα».

Στο πέρασμα του χρόνου και στην εξέλιξη του μοναδικού μύθου του Μπομπ Μάρλεϊ, η σχέση των δύο εξελίχθηκε. Κι η Ρίτα ένιωσε ότι πρέπει να αναλάβει και νέους ρόλους στη ζωή του: «Έφτασα σε ένα σημείο που ήμουν παράλληλα γυναίκα του, μητέρα του, αδερφή του. Ένιωθα ότι αυτός ήταν ο λόγος που ο Θεός μας έφερε κοντά. Για να τον προσέχω…».

Η Ρίτα Μάρλει στην κηδεία του Μπομπ. | AP Photos

Η Ρίτα Μάρλεϊ έμεινε δίπλα του σε όλο το διάστημα της ασθένειας του, από τη στιγμή που διαγνώστηκε με μελάνωμα στο δάχτυλο του ποδιού κι αρνήθηκε τον ακρωτηριασμό. Τον πήγε σε γιατρούς, τον ενθάρρυνε να σταματήσει τις εμφανίσεις και να ακολουθήσει θεραπεία, όμως η αντίστροφη μέτρηση ήταν πλέον αμετάκλητη.

Η γυναίκα πίσω από το μύθο

Μετά τον θάνατο του Μπομπ Μάρλεϊ το 1981, σε ηλικία 36 ετών, η Ρίτα Μάρλεϊ, στα 34 της, ανέλαβε τον έλεγχο της κληρονομιάς του (παρά το νεαρό της ηλικίας της και την εμφάνιση πολλών επίδοξων μάνατζερ της κληρονομιάς).

Υπό τη διαχείρισή της, η αυτοκρατορία που έστησε ο θρύλος του Μπομπ Μάρλεϊ αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε σε μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών επιχειρηματικών και φιλανθρωπικών εγχειρημάτων. Μεταξύ άλλων, ίδρυσε το Ίδρυμα Μπομπ Μάρλεϊ, που στόχο έχει την προστασία και διατήρηση των κοινωνικών, πολιτιστικών, πνευματικών και μουσικών ιδεωδών που υπηρέτησε ο Μπομπ Μάρλεϊ.

«Ποτέ δεν είδα τον εαυτό μου σαν τη χήρα του Μπομπ Μάρλεϊ» δήλωσε η ίδια σε συνέντευξη στο Rolling Stone το 2000. «Ακόμα νιώθω ότι δουλεύω μαζί του, ότι είμαστε σύντροφοι και συνεργάτες. Νιώθω την παρουσία του δίπλα μου”».

Σήμερα πια, στα 76 της, η Ρίτα Μάρλεϊ έχει αφήσει στα παιδιά της τα ηνία της προστασίας των κληροδοτημάτων του Μπομπ Μάρλεϊ. Μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στην Κούβα και στο Μαϊάμι, περιτριγυρισμένη από παιδιά, εγγόνια κι ένα δισέγγονο.

Μαζί με την κόρη τους Σεντέλα και το γιο Ζίγκι, συμμετείχαν ως παραγωγοί στην ταινία “Bob Marley: One love”. Η Λασάνα Λιντς, που στην ταινία την υποδύεται, τη συνάντησε για τις ανάγκες του ρόλου, κι όταν ρωτήθηκε τι της έκανε εντύπωση, απάντησε:

«Το πώς άστραψαν τα μάτια της, όταν άρχισε να μου μιλάει για τη γνωριμία τους. Αυτό που θα ήθελα να πω στον κόσμο για τη Ρίτα είναι ότι ακόμα λάμπει κάθε φορά που ακούει το όνομα του Μπομπ Μάρλεϊ». Όπως έχει πει κι ο γιος τους, Ζίγκι, «χωρίς αυτήν, η καριέρα του πατέρα μου δεν θα ήταν ποτέ αυτή που ήταν».