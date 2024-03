Τεχνητή Νοημοσύνη και Ορθοδοξία: Το ντοκιμαντέρ "In the image of human" στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Τι σημαίνει πνεύμα; Και πόσο ενδιαφέρει τους επιστήμονες να φτιάξουν μία τεχνητή συνείδηση; Θα μπορούσε η Ορθόδοξη πίστη να συμφιλιωθεί με μια όποια Τεχνητή Συνείδηση αν υπάρξει; To νέο ντοκιμαντέρ της Νικόλ Αλεξανδροπούλου που κάνει πρεμιέρα στις 15 Μαρτίου στις 18:00 στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, Αποθήκη 1, Λιμάνι) παρατηρεί τους προβληματισμούς της Ορθοδοξίας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τον διάλογο και τις διαμάχες που αυτός εγείρει, και την προσπάθεια να απαντηθούν τα πιο βασικά ζητήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η έρευνα του ντοκιμαντέρ βασίζεται στο ερευνητικό πρόγραμμα Science and Orthodoxy around the World – SOW του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών που πραγματοποιείται από το 2016 με επικεφαλής τον Ευθύμιο Νικολαΐδη, ενώ τα γυρίσματα ξεκίνησαν το 2022 πριν καν μπει στην ζωή μας το ChatGPT, φέρνοντας την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα πιο έντονα στην καθημερινότητά μας και κάνοντας τον διάλογο γύρω από αυτήν πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η ταινία μέσα από μία αφηγήτρια-έκπληξη ταξιδεύει στην Νέα Υόρκη και συναντά τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, μπαίνει στο Media Lab του ΜΙΤ στην Βοστώνη και συνομιλεί με τον διευθυντή, Μιχάλη Μπλέτσα, κατεβαίνει στις κατακόμβες του Παρισιού και βρίσκει τον Δρ Razvan Ionescu, Αντιπρύτανη του Centre d'études et de recherches Dumitru Staniloae και ιερωμένο στο Ορθόδοξο παρεκκλήσι του Αγίου Σουλπικίου και φτάνει στην Αθήνα και συνομιλεί με τον Δρ. Alexei Nesteruk, Leading Researcher Scientist, St. Petersburg SMT University, την Δρ. Χριστίνα Δάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας στο Εργ. Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο της Μεσογειακής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, καθώς και με την Δρ. Γεωργία Κούτρικα, Διευθύντρια Έρευνας στο Ε.Κ. Αθηνά.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Νικόλ Αλεξανδροπούλου

Σενάριο: Ευθύμιος Νικολαΐδης, Νικόλ Αλεξανδροπούλου

Παραγωγός: Νικόλ Αλεξανδροπούλου για την Libellula Productions

Μοντάζ: Σοφία Σφυρή

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Παπαγγελής, Γιάννης Μισουριδης

Music Curator: Αλίκη Λευθεριώτη

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Motion Designer/Αφίσα: Παναγιώτης Παρνασσάς

Πληροφορίες:

26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 15/3/2024 στις 18:00 Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, Αποθήκη 1, Λιμάνι

Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ από τις 16/03 στις 10:00 π.μ. και έως το τέλος του Φεστιβάλ ή την εξάντληση των 500 θεάσεων.