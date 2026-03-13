«Αθέατη Ύλη»: Η ANiMA Gallery στη Γλυφάδα παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση του Σταύρου Δίτσιου

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Μαρτίου, και η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη Τρίτη 31 Μαρτίου. 

Η ANiMA Gallery στη Γλυφάδα παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση του Σταύρου Δίτσιου με τίτλο «Αθέατη Ύλη», σε επιμέλεια Νεκτάριου – Αλφρέδου Γκούβερη.

Η «Αθέατη Ύλη» αποτελεί ενότητα της σειράς «Φύση» και εξετάζει την αόρατη ενέργεια που διαπερνά την ύλη και τη μορφή. Στα έργα του Σταύρου Δίτσιου, η φύση δεν απεικονίζεται· γίνεται βιωμένη εμπειρία. Το δάσος, ο βυθός, το φως, η υγρασία και η σκιά μετασχηματίζονται σε εσωτερικά τοπία, σε παλμούς και σιωπηλές αναπνοές, όπου η ύλη συνδέεται με την ενέργεια και η μορφή γίνεται φορέας αίσθησης.

Τα έργα συγκροτούν έναν χώρο συνάντησης ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, στην ύλη και την ενέργεια, στο βλέμμα και τη μνήμη. Η έκθεση δεν προτείνει απλώς εικόνες· δημιουργεί εμπειρίες, αναπνοές που γεμίζουν τον χώρο και καλούν τον θεατή να σταθεί μέσα στον παλμό της φύσης, να βιώσει την ύλη ως παρουσία και την ενέργεια ως ένταση.

Ο καλλιτέχνης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας, Ιταλία. Σήμερα, ζει και εργάζεται μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας. Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα εκτείνεται και στον χώρο των παραστατικών τεχνών, αναλαμβάνοντας την σκηνογραφία, σκηνοθεσία και συγγραφή σεναρίων έργων για κλασικό μπαλέτο και θέατρο.

Ωράριο:

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 12:00 – 20:00
Τετάρτη, Σάββατο 13:00 – 18:00

