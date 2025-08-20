Αγγλία: Σπάνια πρώτη έκδοση του «Χόμπιτ» πωλήθηκε για 57.000 δολάρια

Το μυθιστόρημα φαντασίας «Χόμπιτ» εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1937, με μόλις 1.500 αντίτυπα.

Οι πρώτες εκδόσεις περιείχαν δέκα ασπρόμαυρες εικόνες σχεδιασμένες από τον ίδιο τον Τόλκιν, απεικονίζοντας σκηνές με αετούς, βουνά και δάση.

Η ιστορία του Μπίλμπο Μπάγκινς εκτυλίσσεται περίπου 60 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Το βιβλίο εντοπίστηκε από το προσωπικό του οίκου δημοπρασιών Auctioneum στο Μπαθ, κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης σπιτιού μιας εκλιπούσας ιδιοκτήτριας.

Η Ράιλι αναγνώρισε αμέσως το εξώφυλλο με τον δράκο και τα βουνά, και σύντομα επιβεβαίωσε πως πρόκειται για αυθεντική πρώτη έκδοση.

Η τελική τιμή πώλησης των 43.000 λιρών (περίπου 57.000 δολάρια) αποτελεί ρεκόρ για αντίτυπο χωρίς το αυθεντικό κάλυμμα.