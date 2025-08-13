«Ανατριχίλες»: Πόσο πωλούνται τα πιο σπάνια βιβλία της σειράς

To πρώτο βιβλίο από τη σειρά «Ανατριχίλες» που έγραψε ο R.L Stine λεγόταν «Καλωσορίσατε στο Σπίτι των Νεκρών» και κυκλοφόρησε το 1992. Η σειρά βιβλίων του Αμερικάνου «παραμυθά» του τρόμου, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως «μας μεγάλωσε», με τις ιστορίες της, που ένωναν τον μεταφυσικό τρόμο με το ρεαλισμό της ζωής κάθε εφήβου.

«Αόρατος για πάντα», «Πρόσεχε πριν κάνεις μια ευχή», «Κατασκήνωση Εφιάλτης», «Το σκιάχτρο περπατάει τα μεσάνυχτα» ήταν οι τίτλοι που είχα στη δική μου συλλογή και δεν άλλαζα με τίποτα εκεί έξω. Λογικά, το ίδιο κι εσείς.

Σήμερα που οι «Ανατριχίλες» είναι ένα κολοσσιαίο franchise με τουλάχιστον 60 κυκλοφορίες και μια επιτυχημένη μεταφορά τους στην αμερικάνικη τηλεόραση, οι πρώτες κυκλοφορίες των βιβλίων είναι περιζήτητες και πανάκριβες. Όπως οι παρακάτω. Σας θέλω ψύχραιμους. Κοιτάξτε στα ντουλάπια με τα παλιά σας βιβλία, ακόμα κι αν είναι μεσάνυχτα και το σκοτάδι πνίγει όλα τα μονοπάτια που οδηγούν στον προορισμό σας.

Τρόμος στην Κατασκήνωση: 170 ευρώ

H πιο ανα-τριχιαστική μου περιπέτεια - 190 ευρώ

Aνάσα για Βρυκόλακες - 150 ευρώ

Mε στοιχεία από: Vendora.gr