Από τα σκυλάδικα στα βιβλιοπωλεία: Παρουσίαση του graphic novel Σκυλονουάρ στο Κομπραί

Οι εκδόσεις Μικρός Ήρως σας προσκαλούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στο βιβλιοπωλείο Κομπραί για την μεγάλη παρουσίαση του graphic novel Σκυλονουάρ των Δημήτρη Κερασίδη και Δημήτρη Κρις-Αγκαράι.

Ένα graphic novel που καταπιάνεται με τη δεκαετία του ‘80, δηλαδή τη δεκαετία των σημαντικών ιδεολογικών ανακατατάξεων στους τρόπους πρόσληψης του λεγόμενου «λαϊκού» τραγουδιού, αλλά και της απομυθοποίησης του πολιτικού τραγουδιού.

Το σκυλάδικο έχει απασχολήσει πολλούς καλλιτέχνες, δημιουργούς, σκηνοθέτες, συγγραφείς, ζωγράφους, ώστε να το αναπαραστήσουν και να το αναβιώσουν ή να το περιγράψουν και να το εικονογραφήσουν. Το είδαμε στο Όλα Είναι Δρόμος του Παντελή Βούλγαρη με το περίφημο Βιετνάμ. Στο Αυτή η Νύχτα Μένει του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Στην τηλεοπτική σειρά Μαύρα Μεσάνυχτα των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή. Το ‘χουμε δει σε βιβλία του Γιώργου Σκαμπαρδώνη, του Θωμά Κοροβίνη, στα ποιήματα του Θωμά Γκόρπα, του Γιάννη Βαρβέρη, στα δοκίμια του Κωστή Παπαγιώργη, σε λαϊκές βιογραφίες. Σειρά τώρα σε αυτή τη παράδοση έχει και το Σκυλονουάρ —και η συμβολή του θα σας μείνει αξέχαστη. Ρίχ’ το Ηλία!

Ο Δημήτρης Κρις-Αγκαράι θα μας μιλήσει για το έργο του, ενώ θα τον συνοδέψουν και ο μουσικός και δημοσιογράφος Θοδωρής Μανίκας, αλλά και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μανιάτης! Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου και ώρα 19:00, στο βιβλιοπωλείο Κομπραί (Διδότου 34, Αθήνα)!

Ομιλητές: Δημήτρης Κρις – Αγκαράι (δημιουργός κόμικς), Δημήτρης Μανιάτης (δημοσιογράφος), Θοδωρής Μανίκας (μουσικός, δημοσιογράφος)

Ημερομηνία: Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ώρα 19:00

Τοποθεσία: Βιβλιοπωλείο Κομπραί, Διδότου 34, Αθήνα

Είσοδος Ελεύθερη

Facebook Event: https://fb.me/e/59Fe5vS5u