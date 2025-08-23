«Αν δεν είσαι μαλ@κας»: Το σπάνιο ελληνικό βιβλίο των 777 ευρώ

Μπαίνοντας στην πλατφόρμα μεταπώλησης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, Metabook, θα συναντήσετε μια καταχώρηση βιβλίου με τιμή 777 ευρώ.

Είναι ένα από τα πιο ακριβά βιβλία της πλατφόρμας, αρκετά ακριβότερο από δημοφιλείς τίτλους, όπως πχ, τις πρώτες εκδόσεις του "Ηarry Potter", που κυμαίνονται στα 200-300 ευρώ ανά βιβλίο, ή τα βιβλία του Ρίτσαρντ Μπάκμαν (ψευδώνυμο που χρησιμοποιήσει για μικρό χρονικό διάστημα ο Στίβεν Κινγκ). Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν για την λογοκριμένη «Οργή» του.

Ναι, αλλά τι συμβαίνει με τον παρακάτω τίτλο, σε υπογραφή Λεωνίδα Χρηστάκη;

Γιατί είναι τόσο σπάνιος και ακριβός;

Καταρχήν, ας θυμηθούμε πως ο Λεωνίδας Χρηστάκης ήταν Έλληνας συγγραφέας, ζωγράφος, ηθοποιός και επιμελητής εκδόσεων. Γεννήθηκε το 1928 στη Θεσσαλονίκη και πέθανε στην Αθήνα στις 29 Απριλίου του 2009. Η φράση «κουλτούρα του περιθωρίου» συχνά ταυτιζόταν με το όνομα του, αν και ο ίδιος με το πλούσιο συγγραφικό του έργο, την υπερέβαινε διαρκώς.

metabook

Αρκεί όμως αυτό; Όχι.

Βρεθήκαμε στο ιστολόγιο «Δισκορυχείον» του δημοσιογράφου Φώντα Τρούσα, ο οποίος μας δίνει μια κινηματογραφική σχεδόν, περιγραφή του Χρηστάκη.

«Τι ήταν ο Λεωνίδας Χρηστάκης; Βασικά ένας «έντυπος» διακινητής πληροφοριών ήταν, που θα κρατούσε, γερά, από τις μέρες του ’50, έως και λίγο πριν από το τέλος της ζωής του. Αντιγράφω κάτι από ένα παλιό βιογραφικό του, έτσι όπως εκείνο είχε αποτυπωθεί στο βιβλίο του «Χάος και Κουλτούρα» [Απόπειρα, 1983]:

«Από πατέρα Κωνσταντινουπολίτη και μητέρα Πόντια, ο Λεωνίδας Χρηστάκης είναι ο πρώτος που κυκλοφόρησε με μούσι, στην Αθήνα, πριν ακόμη και από τον υπαρξιστή Σίμο, στα τέλη του 1951. Ο πρώτος που μήνυσε για “διατάραξη οικιακής γαλήνης” την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, επειδή του έστελνε τα διάφορα προπαγανδιστικά έντυπά της, παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές του διαμαρτυρίες.

Ο πρώτος που δικάστηκε 26 φορές για ποινικά και αστικά αδικήματα και που αθωώθηκε τις 25 (μερικές από τις κατηγορίες: δυσφήμιση, αυτοδικία, υπεξαίρεση ευτελούς αξίας, καταδολίευση, αδικήματα δια του Τύπου, εγκωμίαση εγκλημάτων, άσεμνα δημοσιεύματα, σύσταση και συμμετοχή σε τρομοκρατική ομάδα κ.ά.)».

Ο Χρηστάκης λοιπόν, όταν βρισκόταν εν ζωή, ζητούσε συχνά τις αποσύρσεις τω βιβλίων του. Μεταξύ άλλων, είχαν αποσυρθεί από τον ίδιο, βιβλία όπως «Η Δυστυχία του να είσαι μαλάκας» και «Από το φέρετρο του Σεφέρη. Ενδεχομένως, κατά την εκτίμηση του ίδιου του δημοσιογράφου, να απέσυρε τα βιβλία του, φοβούμενος το περιεχόμενο όσων έγραφε.

Τα βιβλία του Λεωνίδα Χρηστάκη

- Όλα όσα θέλεις να μάθεις για τον Μαγιακόφσκι – Αγχιβασίη 1982.

- Χάος & κουλτούρα – Απόπειρα 1984.

- Η δυστυχία του να είσαι μαλάκας – Κάκτος 1984, Ιdeotsepi 1985.

- Στιγμιότυπα και αιωνιότητα – Ιdeotsepi 1985.

- Το ανθρώπινο σχήμα τον Ρεμπώ – Όμβρος 1985.

- Από το φέρετρο του Σεφέρη στο 1984 του Όργουελ Γαβριηλίδης 1989.

- Οι λεξιπλαστικές φαντασιώσεις τον Δούγια – Γαβριηλίδης 1990.

- Η ιστορία της αλητείας – Κατσάνος 1990

- Ζαν Κοκτώ, ο μέγας ερασιτέχνης – Γαβριηλίδης 1990.

- Το μυθιστόρημα των μουσείων – Γαβριηλίδης 1990

- Περί στοματικής ορμής – Χάος & Κουλτούρα 1992.

- Γιώργος Μακρής – Χάος & Κουλτούρα 1992

- Ναπολέων Λαπαθιώτης – Χάος & Κουλτούρα 1992

- Ο κύριος Αθήναι – Δελφίνι 1992

- Τα ψευδώνυμα- Δελφίνι 1994

- Αυτοκτονία στωική θεραπεία – Δελφίνι 1995.

- Ο κύριος Μακεδόνας – Δελφίνι 1996

- Το λεξικό της ντάγκλας – Opera 1996

-Το μυθιστόρημα των μυθιστορημάτων – Δελφίνι 1997.

- Εάν δεν είσαι μαλάκας είσαι πολύ μαλάκας – Χάος & κουλτούρα 1997.

- Η σκέψη και το πνεύμα – Ανάδρασις 1999.

- Μουσική και Γιώργος Σεφέρης – Ανάδρασις 1999

- Οι δικοί μας άγιοι – Χάος & κουλτούρα 1999

- Ιστορία της ληστείας – Όμβρος 2000

- Βιοπραγματική ονοματοθεσία – Όμβρος 2001

- Οnanisme – Όμβρος 2002

(+τα περιοδικά Κούρος, Panderma, Ιδεοδρόμιο, ο Μικρός Δημοκράτης)