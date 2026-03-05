Το εμβληματικό «Τάλγκο» από την Πέμη Ζούνη σε μουσική Γρηγόρη Πολύζου

Ο συνθέτης Γρηγόρης Πολύζος «ντύνει» μουσικά το εμβληματικό «Τάλγκο» του Βασίλη Αλεξάκη. Τα αποσπάσματα διαβάζει η μοναδική Πέμη Ζούνη.

Ο ίδιος ο συνθέτης γράφει στο σημείωμα:

«Στα 14 χρόνια δισκογραφίας, αυτό εδώ το δημιούργημα είναι το πιο προσωπικό μου. Τα λόγια είναι του Βασίλη Αλεξάκη από το ομότιτλο μυθιστόρημά του (1982). Διαβάζει η Πέμη Ζούνη. Η μουσική, η ενορχήστρωση και η σύλληψη, δικές μου.

Υπάρχουν βιβλία που χωρίς να ξέρουμε το γιατί μας αλλάζουν. Για μένα, ένα από αυτά ήταν το Τάλγκο. Γιατί μου όρισε τον έρωτα. Το διάβασα απνευστί το φθινόπωρο του 2024. Μόλις έκλεισα την τελευταία σελίδα έγραψα τη μουσική. Ή ίσως οι ίδιες οι λέξεις να έγραψαν τη μουσική κι εγώ απλώς να κοίταζα. Δεν θυμάμαι.

Αποφάσισα να της δώσω τον ίδιο μυστηριώδη τίτλο. Μα δεν μου ήταν αρκετό. Ήθελα βαθύτερο δέσιμο. Δεσμούς πιο δυνατούς. Σημείωσα τα αγαπημένα μου αποσπάσματα. Η Πέμη ήταν η πρώτη και μοναδική μου επιλογή. Δέχτηκε αμέσως. Η φωνή της περιέχει το κείμενο. Και τη μουσική. Και τον έρωτα. Κι έτσι προέκυψε το δικό μου Τάλγκο.

Καλή ακρόαση».

Ακούστε και δείτε το «Τάλγκο» στο YouTube πατώντας εδώ, αλλά και στο Spotify πατώντας εδώ.

Ακούστε την ορχηστρική εκδοχή του «Τάλγκο» στο YouTube κάνοντας κλικ εδώ και στο Spotify κάνοντας κλικ εδώ.

Έπαιξαν οι μουσικοί Στέλλα Τσάνη (βιολί), Λαέρτης Κοκολάνης (βιολί), Ηλίας Σδούκος (βιόλα), Μιχάλης Πορφύρης (τσέλο), Μιχάλης Καλκάνης (κοντραμπάσο), Σταύρος Λάντσιας (πιάνο), Ντίνος Χατζηιορδάνου (ακορντεόν), Γιάννης Τσελίκας (όμποε), Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος (κιθάρα), Τάκης Βασιλείου (κρουστά) και Άλεξ Δράκος Κτιστάκης (ντραμς). Ο προγραμματισμός και η ενορχήστρωση έγιναν από τον Γρηγόρη Πολύζο, η ηχοληψία και η μίξη από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο (Odeon Studio) ενώ το mastering από τον Θύμιο Παπαδόπουλο (Studio Stentor). Σκηνοθεσία και διεύθυνση φωτογραφίας από την Γιώτα Εφραιμίδου και μοντάζ η Πηνελόπη Μαμάη.

Λίγα λόγια για το «Τάλγκο»

Το «Τάλγκο» είναι το πρώτο μυθιστόρημα του Βασίλη Αλεξάκη, γραμμένο απευθείας στα ελληνικά. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1982.

Έναν χρόνο αργότερα, δημοσιεύθηκε και στα γαλλικά, μεταφρασμένο από τον συγγραφέα. Βραβεύτηκε από τη Γαλλική Ακαδημία.

Μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, με τίτλο «Ξαφνικός έρωτας» και πρωταγωνιστές την Μπέτυ Λιβανού και τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο.

Έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 200.000 αντίτυπα.