Ο μυθιστοριογράφος Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) είναι ο μεγάλος νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025, όπως ανακοινώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Σουηδικής Ακαδημίας, την Πέμπτη (9/10), επιβεβαιώνοντας τα στοιχήματα που τον ήθελαν ως το μεγάλο φαβορί του βραβείου.

Ένας από τους σημαντικότερους, σύγχρονους συγγραφείς, ο Ούγγρος μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος Λάσλο Κρασναχορκάι, γεννήθηκε στο Γκιούλα της Ουγγαρίας, στις 5 Ιανουαρίου 1954.

Σπούδασε νομικά και φιλολογία στα Πανεπιστήμια του Ζέγκεντ και της Βουδαπέστης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Ούγγρους συγγραφείς.Γνωστός για τα μυθιστορήματά του, συχνά αναφερόμενα ως μεταμοντέρνα, με περισσότερο δυστοπικά και μελαγχολικά θέματα, που.

Αρκετά από τα έργα του, όπως τα μυθιστορήματα Satantango (Το Τανγκό του Σατανά) και Η μελαγχολία της αντίστασης, έχουν γυριστεί και σε ταινίες από τον Ούγγρο σκηνοθέτη του κινηματογράφου Μπέλα Ταρ. Στην Ελλάδα, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΠΟΛΙΣ.

László Krasznahorkai – awarded the 2025 #NobelPrize in Literature – was born in 1954 in the small town of Gyula in southeast Hungary, near the Romanian border. A similar remote rural area is the scene of Krasznahorkai’s first novel ‘Sátántangó’, published in 1985 (‘Satantango’,… pic.twitter.com/ssEDBfumCX — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Γράφει στην ουγγρική και στη γερμανική γλώσσα, αλλά έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 10 γλώσσες. Σε μια συνέντευξη με τον Friderikusz Sándor τον Δεκέμβριο του 2023, είπε ότι έγινε συγγραφέας χάρη στο έργο του Franz Kafka "Ο Πύργος".

Το τιμητικό αυτό βραβείο πάντως δεν προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους λογοτεχνικούς κύκλους, καθώς ο Λάσλο Κρασναχορκάι θεωρείται εδώ και χρόνια, ένας από τους κορυφαίους υποψήφιους για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.