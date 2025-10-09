Μενού

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι ο νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

Ο Ούγγρος συγγραφέας τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025 για το σύνολο του έργου του.

elenasalanti
Ελενα Σαλαντή
Λάσλο Κρασναχορκάι
  • Α-
  • Α+

Ο μυθιστοριογράφος Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) είναι ο μεγάλος νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025, όπως ανακοινώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Σουηδικής Ακαδημίας, την Πέμπτη (9/10), επιβεβαιώνοντας τα στοιχήματα που τον ήθελαν ως το μεγάλο φαβορί του βραβείου.

Ένας από τους σημαντικότερους, σύγχρονους συγγραφείς, ο Ούγγρος μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος Λάσλο Κρασναχορκάι, γεννήθηκε στο Γκιούλα της Ουγγαρίας, στις 5 Ιανουαρίου 1954. 

Σπούδασε νομικά και φιλολογία στα Πανεπιστήμια του Ζέγκεντ και της Βουδαπέστης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Ούγγρους συγγραφείς.Γνωστός για τα μυθιστορήματά του, συχνά αναφερόμενα ως μεταμοντέρνα, με περισσότερο δυστοπικά και μελαγχολικά θέματα, που.

Αρκετά από τα έργα του, όπως τα μυθιστορήματα Satantango (Το Τανγκό του Σατανά) και Η μελαγχολία της αντίστασης, έχουν γυριστεί και σε ταινίες από τον Ούγγρο σκηνοθέτη του κινηματογράφου Μπέλα Ταρ. Στην Ελλάδα, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΠΟΛΙΣ.

Γράφει στην ουγγρική και στη γερμανική γλώσσα, αλλά έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 10 γλώσσες. Σε μια συνέντευξη με τον Friderikusz Sándor τον Δεκέμβριο του 2023, είπε ότι έγινε συγγραφέας χάρη στο έργο του Franz Kafka "Ο Πύργος". 

Το τιμητικό αυτό βραβείο πάντως δεν προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους λογοτεχνικούς κύκλους, καθώς ο Λάσλο Κρασναχορκάι θεωρείται εδώ και χρόνια, ένας από τους κορυφαίους υποψήφιους για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
επιστροφή Reader Bold

BEST OF LIQUID MEDIA

ΒΙΒΛΙΟ