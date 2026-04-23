Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου: Ο συγκλονιστικός λόγος που γιορτάζεται σήμερα 23 Απριλίου

Υπάρχει κάτι βαθιά μαγικό στη μυρωδιά του τυπωμένου χαρτιού και στον ήχο μιας σελίδας που γυρνάει. Όμως, η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, η μεγαλύτερη γιορτή της λογοτεχνίας, κρύβει πίσω της μια ιστορία πολύ πιο συναρπαστική από όσο φαντάζεστε. Δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, αλλά μια συνάντηση θρύλων, παραδόσεων και ρομαντισμού.

Η «καρμική» σύμπτωση της 23ης Απριλίου

Όταν η UNESCO αποφάσιζε πότε θα τιμήσει το βιβλίο σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιλογή της 23ης Απριλίου ήταν σχεδόν μονόδρομος. Η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί μια ανατριχιαστική λογοτεχνική σύμπτωση, καθώς το έτος 1616, έφυγαν από τη ζωή την ίδια ακριβώς μέρα δύο από τους μεγαλύτερους πυλώνες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, o δημιουργός του Δον Κιχώτη, Μιγκέλ ντε Θερβάντες και ο κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας, Ουίλιαμ Σαίξπηρ (αν και με διαφορετικά ημερολόγια).

Παράλληλα, η 23η Απριλίου συνδέεται με τη γέννηση ή τον θάνατο και άλλων σπουδαίων πενών, όπως ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, καθιστώντας την μια μέρα γεμάτη λογοτεχνική ενέργεια.

Ένα τριαντάφυλλο για ένα βιβλίο: Η γέννηση του εθίμου

Παρόλο που η UNESCO επισημοποίησε τη γιορτή το 1995, ο πραγματικός σπόρος είχε φυτευτεί δεκαετίες νωρίτερα στην Ισπανία, και συγκεκριμένα στην Καταλονία.

Εκεί, στις 23 Απριλίου, γιορτάζεται η μέρα του Αγίου Γεωργίου (Sant Jordi). Από το 1923, οι Καταλανοί βιβλιοπώλες συνδύασαν τη γιορτή με ένα υπέροχο έθιμο: την ανταλλαγή δώρων.

Οι άνδρες χάριζαν στις αγαπημένες τους ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και εκείνες τους ανταπέδιδαν την κίνηση με ένα βιβλίο. Ακόμα και σήμερα, αν βρεθείτε στη Βαρκελώνη αυτή τη μέρα, θα αντικρίσετε μια πόλη γεμάτη πάγκους με λουλούδια και ανοιχτές σελίδες.