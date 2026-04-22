Κεφαλονιά: Λύνει τη σιωπή του ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς - «Θα συνευρισκόμασταν ερωτικά όλοι μαζί»

Τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο κατάλυμα στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς πριν εγκαταλειφθεί η 19χρονη Μυρτώ αβοήθητη στην πλατεία δίνει ο 23χρονος κατηγορούμενος που μαζί με τους άλλους δύο που βρίσκονταν στο κατάλυμα έχει προφυλακιστεί και κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση διά παραλείψεως.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο 23χρονος αποκαλύπτει για το στικάκι που έχει δώσει στην αστυνομία, αλλά και τι κρατά στην εικόνα του βίντεο που τον δείχνει να κατεβαίνει τελευταίος από το δωμάτιο και μεταφέρει απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτρια.

Αρχικά ανέφερε ότι η γνωριμια του με τη Μυρτώ έγινε σε έναν γάμο στο Αργοστόλι πριν από 1,5 μήνα.

«Γίναμε φίλοι. Εγώ έμενα στην Ηλιούπολη στην Αθήνα. Μιλούσαμε με τη Μυρτώ μέσα από τα sociaI. Όταν πήγα ξανά στην Κεφαλονιά τώρα το Πάσχα βγήκα με τη Μυρτώ τρεις φορές για καφέ και για ποτό πριν από εκείνο το βράδυ. Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση που λέει ο πατέρας της.

Ο δικηγόρος μου έχει δώσει στην ανακρίτρια ένα στικάκι, μέσα στο οποίο φαίνεται ότι η Μυρτώ είχε προφίλ στη διαδικτυακή πλατφόρμα OnlyFans. Στοιχεία που μάζεψε η αδερφή μου και αποδεικνύεται τι έκανε η Μυρτώ σε αυτή την πλατφόρμα από 14 ετών.

Τον 66χρονο τον γνώρισα από μια trans περίπου 40 ετών. Εγώ συνομιλούσα και έκανα βιντεοκλήσεις με τον 66χρονο. Η Μυρτώ τον είχε γνωρίσει τον 66χρονο. Γνωρίζω ότι ο 66χρονος και η Μυρτώ είχαν συναντηθεί δύο φορές. Μια φορά στην Αθήνα και μία στην Κεφαλονιά. Κανόνιζαν μάλιστα να πάνε διακοπές μαζί το καλοκαίρι.

Πώς περιγράφει όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ

«Το βράδυ που βρεθήκαμε με τη Μυρτώ και μας έστειλε ο 66χρονος τα λεφτά, πήγαμε στο δωμάτιο. Μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα και βάφτηκα, γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση μαζί του. Πριν πάμε στο δωμάτιο πήγαμε σε μια καφετέρια και πήραμε βότκα και χυμούς. Όταν πήγαμε στο δωμάτιο με τη Μυρτώ εγώ άλλαξα ρούχα. Έβγαλα από το σακίδιο ερωτικά βοηθήματα, φορεσα περούκα και γυναικεία εσώρουχα και μακιγιαρίστηκα.

Κάλεσα τον πρώην αρσιβαρίστα γιατί κάνω χρήση ουσιών και του είπα να φέρει κοκαΐνη. Έχω ζητήσει στην ανακρίτρια μέσω του δικηγόρου μου να γίνει τοξικολογική εξέταση για να δουν ότι είμαι χρήστης ουσιών.

Ο Αλβανός ήταν σε διπλανό δωμάτιο με ανήλικη. Τον κάλεσε ο Β... (πρώην αρσιβαρίστας). Θα συνευρισκόμασταν ερωτικά όλοι μαζί και ο 66χρονος θα ήταν στη βιντεοκλήση για προσωπική του ευχαρίστηση.

Όταν έπαθε η Μυρτώ τους σπασμούς, εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό μου, αλλά επειδή δεν ήξερα τη διεύθυνση που είμαστε για να έρθει το ασθενοφόρο, μίλησε στο τηλέφωνο ο Β. (πρώην αρσιβαρίστας).

Όταν ο Β. (πρώην αρσιβαρίστας) με τον Αλβανό κατέβασαν κάτω τη Μυρτώ, εγώ δεν πήγα μαζί τους έτσι όπως ήμουν. Έμεινα στο δωμάτιο για να ξεβαφτώ, να βγάλω την περούκα, τα ρούχα και τα γυναικεία εσώρουχα που φορούσα.

Η ανακρίτρια με ρώτησε τι είχε μέσα η μαύρη σακούλα που κράταγα στο χέρι μου όταν κατέβηκα κάτω και με κατέγραψε η κάμερα.

Της είπα ότι μέσα στη μαύρη σακούλα ήταν η περούκα μου τα γυναικεία ρούχα και εσώρουχα, το μπουκάλι της βότκας και τους χυμούς.

Είχα στην ανακρίτρια την ώρα που ήμουν στο γραφείο της ότι στην τσέπη μου είχα δύο τεχνητές βλεφαρίδες, της έβγαλα από την τσέπη μου και τις έδειξα.

Η ανακρίτρια με ρώτησε τι έκανα τη μαύρη σακούλα και της είπα ότι την πέταξα σε έναν κάδο σκουπιδιών φεύγοντας αλλά δεν θυμάμαι σε ποιον κάδο.

Να ξέρετε ότι η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται για κυκλώματα μαστροπείας και εγκληματικές οργανώσεις».