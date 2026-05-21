13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτειας: Από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου με πλήθος αγαπημένων καλλιτεχνών

Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτειας μας προσκαλεί στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτειας (30/7 - 2/8), για να ζήσουμε όλοι μαζί μία μοναδική εμπειρία σε μια μαγευτική τοποθεσία μέσα στη φύση, ανάμεσα σε πλατάνια, πεύκα και τρεχούμενα νερά.

Για ακόμη μία χρονιά, το φεστιβάλ της Ελάτειας γίνεται το σημείο συνάντησης της μουσικής, της παρέας και της ελευθερίας, σε ένα τετραήμερο γεμάτο εικόνες και στιγμές που θα σας μείνουν αξέχαστες.

Μεγάλα ονόματα της ελληνικής και έντεχνης μουσικής σκηνής ανεβαίνουν στη σκηνή, σε μια σειρά από συναυλίες που θα πραγματοποιούνται κάθε βράδυ από την Πέμπτη έως και την Κυριακή, δημιουργώντας την απόλυτη φεστιβαλική ατμόσφαιρα.

Και όταν η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα, το γλέντι συνεχίζεται, κορυφώνοντας την εμπειρία με τα παραδοσιακά μεσημεριανά γλέντια του Σαββάτου και της Κυριακής, όπου η μουσική, ο χορός και η αυθεντική διασκέδαση γίνονται ένα.

Το πρόγραμμα του 13ου Μουσικού Φεστιβάλ Ελάτειας

Πέμπτη 30 Ιουλίου

Γιώργος Χριστοδουλάτος

Εθισμός

Λόγος Τιμής

Πυξ Λαξ

Παρασκευή 31 Ιουλίου

Ανδριάνα Αχιτζάνοβα

Νεφέλη Φασούλη

Νατάσσα Μποφίλιου

Ματούλα Ζαμάνη

Σάββατο 1η Αυγούστου

(Μεσημεριανό γλέντι με AJDE BAND & OTRA ROTA)

Βασιλική Μιχαλοπούλου

Jaul

Novel 729

Γιάννης Χαρούλης

Κυριακή 2 Αυγούστου

(Μεσημεριανό γλέντι με BANDA ENTOPICA)

Joker/Two - Face

Μαρίνα Σπανού

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Πάνος Βλάχος

Για προπώληση εισιτηρίων και πληροφορίες πατήστε εδώ.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στην τοποθεσία Αλωνάκι - Πλατάνια Ελάτειας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, σε έναν καταπράσινο χώρο στους πρόποδες του Καλλίδρομου, με μοναδική θέα προς τον Παρνασσό.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δραστηριότητες όπως moto-cross στην επίσημη πίστα Ελάτειας - Λευκοχωρίου, πεζοπορία σε οργανωμένα μονοπάτια και επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, ενώ για τους κατόχους εισιτηρίων τετραημέρου υπάρχει η δυνατότητα οργανωμένου camping, για μια ολοκληρωμένη εμπειρία μέσα στη φύση.

Η ευρύτερη περιοχή προσφέρεται για εξερεύνηση, με μοναδικούς προορισμούς όπως η Τιθορέα, η Αμφίκλεια, η Παύλιανη, οι καταρράκτες της Τρύπης, η Αγόριανη αλλά και οι κοντινές παραλίες της Φθιώτιδας, που δίνουν την ευκαιρία για μικρές αποδράσεις γεμάτες ομορφιά και εναλλαγές τοπίου.

Η πρόσβαση στον χώρο του φεστιβάλ γίνεται αποκλειστικά μέσω του χωριού της Ελάτειας, για λόγους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι αγροτικοί και μη προσβάσιμοι, γι' αυτό παρακαλούμε να ακολουθείτε την επίσημη σήμανση για την ομαλή και ασφαλή άφιξή σας.

Όταν η μουσική γίνεται κάτι περισσότερο

Το Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτειας δεν είναι απλώς μια σειρά συναυλιών. Είναι μια ιδέα που μεγάλωσε μαζί με μια παρέα ανθρώπων που πίστεψαν ότι η μουσική μπορεί να σημαίνει κάτι περισσότερο. Μια ιδέα που ξεκίνησε απλά, κάτω από τα πλατάνια και δίπλα στο νερό, και χρόνο με τον χρόνο μετατράπηκε σε έναν θεσμό με ουσία, συναίσθημα και αντίκτυπο.

Σε κάθε του βήμα, το φεστιβάλ κουβαλάει μαζί του την έννοια της προσφοράς. Δεν μένει μόνο στη διασκέδαση, αλλά επιστρέφει πίσω στην κοινωνία, στηρίζοντας ανθρώπους, οικογένειες και πρωτοβουλίες που το έχουν ανάγκη. Γιατί εδώ, η μουσική δεν τελειώνει στη σκηνή - συνεχίζει εκεί που υπάρχει ανάγκη.

Αυτή είναι η φιλοσοφία που το κάνει ξεχωριστό. Μια διοργάνωση που δεν στηρίζεται μόνο στα ονόματα και τη μουσική, αλλά στους ανθρώπους πίσω από αυτήν. Σε μια ομάδα που βλέπει το φεστιβάλ σαν μια ζωντανή πράξη, σαν έναν τρόπο να δημιουργείται κάτι καλό, κάθε χρόνο, ξανά και ξανά.

Φέτος, αυτό το «κάτι καλό» στρέφεται στο μέλλον. Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θέσης σκηνής θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του «Μουσικού Σχολείου Λαμίας», ενισχύοντας νέους ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μουσική.

Γιατί τελικά, αυτό που μένει δεν είναι μόνο οι στιγμές που ζεις εκεί - αλλά και αυτό που αφήνεις πίσω σου.

Μην το χάσεις!