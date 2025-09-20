Άννα Βίσση για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο: «Μετά από 50 χρόνια πορείας, αυτό είναι δικαίωση»

Μιλώντας για δικαίωση για τις δύο sold out συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η Άννα Βίσση έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Η Άννα Βίσση μίλησε για την πορεία της στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας δηλώνοντας πως δεν ήταν πάντα όλα εύκολα. Συγκεκριμένα δήλωσε:

«'Όταν κάνεις μια πορεία 50 και χρόνων και έχεις περάσει από πάνω, από κάτω, από όλα φτάνεις να πεις ότι δικαιώθηκα».

«Έχω περάσει και από δύσκολα. Δεν γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια», συμπλήρωσε.

Η τραγουδίστρια που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «απόλυτη» εκμυστηρεύεται ότι αισθάνεται δικαίωση για το πλήθος κόσμου που έσπευσε να πάρει εισιτήρια βγάζοντας και τις δύο συναυλίες sold out.

«Τώρα ήρθε η στιγμή και γέμισαν και δύο και τρεις φορές από πέρσι. Αυτή είναι η δικαίωση», τόνισε.

«Τα τραγούδια έζησαν στον χρόνο. Η αγάπη του κόσμου, ένας κόσμος που δεν είναι ένας, έχει διάφορες γενιές και ηλικίες μέσα. Αυτό είναι το σπουδαίο για μένα και αυτό που εννοώ δικαίωση», συμπλήρωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν η επόμενη συναυλία της θα είναι στο στάδιο ΟΑΚΑ απάντησε: «Το ΟΑΚΑ είναι λίγο ψυχρό, αγαπάω το Καλλιμάρμαρο, αλλά θα το σκεφτώ».



