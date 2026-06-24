Το Avli Music Festival 2026 έρχεται στις Κυκλάδες από 17 έως 22 Ιουλίου

Το μουσικό φεστιβάλ «Avli Music Festival 2026» πιστό στο ραντεβού του, έρχεται κι αυτό το καλοκαίρι να ξεσηκώσει τις Κυκλάδες με μπάντες, τραγουδιστές και σπουδαίους μουσικούς οι οποίοι καθήλωσαν το μουσικό κοινό της Αθήνας τον φετινό χειμώνα με τις sold out εμφανίσεις τους.

Η ID PRODUCTIONS επιλέγει για το 2026 τρία αγαπημένα νησιά. Την Άνδρο, την Τήνο και την Σύρο με ένα εκρηκτικό, μοντέρνο, έντεχνο αλλά ταυτόχρονα και παραδοσιακό line up έτοιμο να καλύψει όλες τις μουσικές προτιμήσεις, απευθυνόμενο σε όλες τις ηλικίες.

Κάθε μέρα είναι και μια ξεχωριστή βραδιά με τον κάθε καλλιτέχνη έτοιμο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο κοινό του φεστιβάλ μας.

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα είναι το εξής:

Άνδρος – Ανοιχτό Θέατρο Χώρας

Παρασκευή 17 Ιουλίου

Βασίλης Προδρόμου, Δημήτρης Σαμόλης, Δημήτρης Μυστακίδης

Σάββατο 18 Ιουλίου

Σταύρος Τσαντές, Σπύρος Γραμμένος, Καλογεράκια

Τήνος – Λύκειο Χώρας

Κυριακή 19 Ιουλίου

Fundracar, Σπύρος Γραμμένος, Anser x Eversor

Δευτέρα 20 Ιουλίου

Αλέξανδρος Δάικος, Papazo, Καλογεράκια

Σύρος – Έπαυλη Τσιροπινά, Ποσειδωνία

Τρίτη 21 Ιουλίου

Σπύρος Γραμμένος, Κοινοί Θνητοί, Εισβολέας

Τετάρτη 22 Ιουλίου

Νεφέλη Φασούλη, Καλογεράκια

Μετά το τέλος της συναυλίας θα ακολουθήσει party με τους καλλιτέχνες στο αγαπημένο BOEM MUSIC BAR SYROS

Κλείσε το εισιτήριο σου, ακολούθησε το "Avli fest" στα social (Facebook και Instagram) γιατί θα δοθούν πλούσια δώρα για το φεστιβάλ ξεχωριστά σε κάθε νησί, πες το στους φίλους σου και ελάτε να γίνουμε όλοι μια καινούργια μουσική παρέα.

Για προπώληση εισιτηρίων, πατήστε εδώ.

Για Άνδρο, πατήστε εδώ

Για Τήνο, πατήστε εδώ

Για Σύρο, πατήστε εδώ

Χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να ξέρεις:

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00 μ.μ.

Η συναυλία αρχίζει στις 21:00 μ.μ.

Διάρκεια συναυλίας 3-4 ώρες

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ δωρεάν

Παιδιά κάτω των 12 ετών υποχρεωτικά με ενήλικα συνοδό

Η είσοδος για παιδιά κάτω των δέκα ετών (συνοδευόμενα) είναι δωρεάν

Τυχόν προβλήματα υγείας όπως για παράδειγμα σακχαρώδης διαβήτης, επιληψία, υπόταση κλπ θα πρέπει να δηλώνονται στην είσοδο προκειμένου να σας εξασφαλιστεί θέση κοντά στο αναρρωτήριο.

Κροτίδες, βεγγαλικά κλπ απαγορεύονται και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον φορέα τους.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων, μόνο στην περίπτωση ακύρωσης του φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ δύναται να ακυρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας