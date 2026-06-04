Το Φ hill Sessions ανοίγει ξανά τις πόρτες του στον Λόφο Φιλοπάππου - Δείτε το πλήρες πρόγραμμα

Το Φ hill Sessions ανοίγει ξανά τις πόρτες του στον Λόφο Φιλοπάππου και παρουσιάζει το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της φετινής διοργάνωσης στο Θέατρο «Δόρα Στράτου».

Από τις αρχές Ιουνίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει συναυλίες σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών από ένα ευρύ μουσικό φάσμα που κινείται ανάμεσα την jazz, την ethnic, την παραδοσιακή και τη σύγχρονη μουσική.

Στο πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου συναντάμε τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου με την παράσταση «Τυχερό Αστέρι», τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Νίκο Βελιώτη με το εμβληματικό project «ΛΥΚΟΙ ΛΑΪΒ», το neoclassical/electronic duo των Grandbrothers, τη Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τους Primavera en Salonico και τη Lamia Bedioui με το “Watersong”, τους Le Trio Joubran, ένα από τα σημαντικότερα σχήματα πανευρωπαϊκά της σύγχρονης μουσικής της Μέσης Ανατολής, τους Χειμερινούς Κολυμβητές (ξανά!), καθώς και τον Σταύρο Λάντσια με τους βιρτουόζους μουσικούς του και το project “Waving Hands”.

Σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα σημεία της Αθήνας, το Φ hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά συνεχίζοντας να δημιουργεί έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης ανάμεσα στη μουσική, την πόλη και το φυσικό τοπίο του Λόφου Φιλοπάππου.

Φ hill Sessions 2026 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ

9 Ιουνίου | Vinicio Capossela – Sailors, Sirens and Rebetes

Special Guest: Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης)

10 Ιουνίου | Sophie lies / Κωστής / Σταύρος Τσαντές

15 Ιουνίου | Χειμερινοί Κολυμβητές

23 Ιουνίου | Polis Ensemble με guest τον Haig Yazdjian

24 Ιουνίου | Μάρθα Φριντζήλα the Kubara Project & Kalogeraki Bros

29 Ιουνίου | Μαρία Παπαγεωργίου

ΙΟΥΛΙΟΣ

6 Ιουλίου | The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble

8 Ιουλίου | Nate Smith

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

7 Σεπτεμβρίου | Θοδωρής Βουτσικάκης – Λίνα Νικολακοπούλου «Τυχερό Αστέρι»

14 & 15 Σεπτεμβρίου | Γιάννης Αγγελάκας & Νίκος Βελιώτης – «ΛΥΚΟΙ ΛΑΪΒ»

16 Σεπτεμβρίου | Grandbrothers

24 Σεπτεμβρίου | Σαβίνα Γιαννάτου, Primavera en Salonico, Lamia Bediοui

25 Σεπτεμβρίου | Le Trio Joubran

26 Σεπτεμβρίου | Χειμερινοί Κολυμβητές

27 Σεπτεμβρίου | Σταύρος Λάντσιας Octet – “Waving Hands”





Προπώληση Εισιτηρίων & πληροφορίες για κάθε συναυλία:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/f-hill-sessions-2026-lofos-filopappou/





Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Το θέατρο «Δόρα Στράτου» βρίσκεται απέναντι από την Ακρόπολη, στην πίσω πλευρά του Λόφου Φιλοπάππου. Κατασκευάστηκε το 1963 ειδικά για το μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Δόρα Στράτου», με μόνιμο σκηνικό του Σπύρου Βασιλείου.

Πρόσβαση: https://www.grdance.org/access/

Bar by The DUDE BAR

Ήχος: Πολυφωνική Στούντιο

Εικαστικά: Ήρα Σταματοπούλου

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Παραγωγή – Επικοινωνία / Γραφείο Τύπου: Goodheart Productions



ΧΟΡΗΓΟΙ: ΜΕΤΑΧΑ | ΝΗΣΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ – ΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«ΤΥΧΕΡΟ ΑΣΤΕΡΙ»

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου έρχονται στο Θέατρο Δόρα Στράτου, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που ετοίμασαν για το καλοκαίρι, με τραγούδια σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών που συγκινούν και ενώνουν τον κόσμο στο άκουσμα τους.

14 & 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ & ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ – «ΛΥΚΟΙ ΛΑΪΒ»

Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης θα βρεθούν την Δευτέρα 14 & την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο «Δόρα Στράτου» για ένα ιδιαίτερο «ΛΥΚΟΙ ΛΑΪΒ», στο πλαίσιο του Φ hill Sessions. Μια παράσταση με λιτές και αφηγηματικές ερμηνείες που σε συνδυασμό με απόκοσμους ήχους, δημιουργούν ένα μουσικό σκηνικό κατάλληλο για ήσυχους και προσηλωμένους ακροατές. Μαζί τους η Καλλιόπη Μητροπούλου στο βιολί.

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | GRANDBROTHERS

Οι Grandbrothers, ένα από τα πιο ξεχωριστά και πολυσυζητημένα μουσικά projects της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, θα βρεθούν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο «Δόρα Στράτου» για μια συναυλία υψηλής αισθητικής και σπάνιας ηχητικής εμπειρίας, όπου το πιάνο, η τεχνολογία και το φως ενώνονται σε μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής μουσικής παράστασης.

Το ντουέτο των Erol Sarp και Lukas Vogel έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να επαναπροσδιορίσει τα όρια ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική μουσική και την ηλεκτρονική δημιουργία, παρουσιάζοντας έναν ήχο που μοιάζει ταυτόχρονα οργανικός, κινηματογραφικός και βαθιά καθηλωτικός.



24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, PRIMAVERA EN SALONICO, LAMIA BEDIΟUI

Η Σαβίνα Γιαννάτου και οι Primavera en Salonico θα ανέβουν στην σκηνή του θεάτρου «Δόρα Στράτου», την Πέμπτη 24 Ιουνίου, για να παρουσιάσουν το “Watersong”, μία σύνθεση τραγουδιών για το νερό και την έρημο, για τη ζωή και τον θάνατο, τη γονιμότητα, τη μαγεία, την επιθυμία, τον εξαγνισμό. Μαζί τους θα είναι και η Τυνήσια Lamia Bedioui, φέρνοντας τον κόσμο της ερήμου με το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα της φωνής της.



25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | LE TRIO JOUBRAN

Οι Le Trio Joubran, το διεθνούς φήμης εμβληματικό τρίο των αδελφών Samir, Wissam και Adnan Joubran από την Παλαιστίνη, θα βρεθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο «Δόρα Στράτου» μεταφέροντας στη σκηνή μια μουσική παράδοση τεσσάρων γενεών γύρω από το ούτι - το αρχαίο έγχορδο όργανο της Ανατολής.

Με μια πορεία που ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής μουσικής, οι Le Trio Joubran έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν βαθιά προσωπικό και καθηλωτικό ήχο, όπου η μελωδία, ο αυτοσχεδιασμός και ο διάλογος ανάμεσα στα τρία ούτια συνθέτουν μια εμπειρία σχεδόν τελετουργική.

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές έρχονται και φέτος στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου» για άλλες δύο βραδιές, 15 Ιουνίου & 26 Σεπτεμβρίου, όπως μόνο αυτοί ξέρουν!

Το αγαπημένο συγκρότημα άνοιξε το πρώτο Φ hill Sessions τον περασμένο Ιούνιο με μια sold out συναυλία που σήμανε με τον ιδανικότερο τρόπο την έναρξη του φεστιβάλ, ενώ ακολούθησε και μια δεύτερη εμφάνιση, επίσης sold out, τον Σεπτέμβριο. Γίνεται να λείπουν από το φετινό πρόγραμμα του Φ hill Sessions; Δεν γίνεται! Ο Αργύρης Μπακιρτζής με τη μουσική του παρέα, επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.



27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΝΤΣΙΑΣ OCTET – “WAVING HANDS”

Ο Σταύρος Λάντσιας, μετά την περσινή sold out συναυλία του στο Φ hill Sessions με το best seller άλμπουμ «My Ennio Morricone», επιστρέφει στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, πλαισιωμένος από επτά εξαιρετικούς μουσικούς, για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο του προσωπικό έργο “Waving Hands”, που έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές καθώς και άλλες αγαπημένες συνθέσεις.