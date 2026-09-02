Η ELENI ανεβαίνει στις 11 Σεπτεμβρίου στη σκηνή της Στοά Culture

Η ELENI, δημιουργός και ερμηνεύτρια, ανεβαίνει στις 11 Σεπτεμβρίου στη σκηνή της Στοά Culture με ένα ακουστικό κουαρτέτο, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ταξίδι ανάμεσα σε διαχρονικά jazz classics, ήχους της Λατινικής Αμερικής και αγαπημένα ελληνικά παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια.

Με αφορμή την παρουσίαση του πρόσφατου δίσκου της "Ξανά" που κυκλοφόρησε από την Minos EMI, θα μοιραστεί μια προσωπική όψη σε αγαπημένες μελωδίες και θα μας προϊδεάσει για τον επερχόμενο δίσκο της με τίτλο "Cielo", τιμώντας συνθέτες από την Αργεντινή, την Κούβα, το Μεξικό, την Βραζιλία, κ.α. Πέρα από το «Ξανά» και το upcoming album της, η ELENI παρουσίασε πρόσφατα δύο ξεχωριστές ερμηνείες των jazz standards «The Nearness of You» και «'Round Midnight», σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης πιανίστα Shai Maestro.

Η ELENI συνδέεται με τον ισπανικό και ελληνικό στίχο με ένα τρόπο πολύ οικείο, εμπλέκοντας τους με μια ελευθερία, κάθε φορά ανακαλύπτοντας όλο και περισσότερο την σύνδεση των δύο ηχόκοσμων. Τραγούδια που μιλούν για την αγάπη, για τους ανθρώπους και τον τόπο τους, για την ξενιτιά, όλα με μια μεταφορά στη φύση και την ομορφιά του κόσμου.

Η ELENI εμφανίζεται στη φωνή και τα κρουστά, με καλεσμένους τους διεθνώς αναγνωρισμένους κιθαρίστες Dario Baroso (Βαρκελώνη) και Gilad Barakan (Νέα Υόρκη), τον Λάμπρο Παπανικολάου στο κοντραμπάσο και τον Jason Wastor στα τύμπανα.

Save the Date: 11 Σεπτεμβρίου η Eleni στη ΣΤΟΑ CULTURE

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