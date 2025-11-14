Η Ελλάδα πριν τα stories: Σπάνια ντοκιμαντέρ αποκαλύπτουν έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια

Πριν τα stories, πριν τον μαζικό τουρισμό και πριν η Ελλάδα γίνει μια ατελείωτη καρτ ποστάλ, υπήρχε μια άλλη χώρα. Χωριά που άδειασαν, νησιά χωρίς τουρίστες, τελετουργίες που έμοιαζαν βγαλμένες από αρχαίους μύθους, πόλεις που βυθίστηκαν στο νερό στο όνομα της προόδου.

Αυτή η Ελλάδα επιστρέφει φέτος στο 16ο Ethnofest - Διεθνές Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας με το αφιέρωμα

«Γεωγραφία του βλέμματος: Η εκτός σχεδίου Ελλάδα (1950–2000)», σε συνεργασία με το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Πότε και πού

25–30 Νοεμβρίου , Άστορ

, Άστορ 1 Δεκεμβρίου, Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ταινιοθήκη της Ελλάδος και στη συνέχεια online προβολές στο ethnofest.gr

Πρόκειται για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αφιερώματα των τελευταίων ετών. Σπάνιες ταινίες, εμβληματικοί δημιουργοί, εικόνες μιας Ελλάδας που αλλάζει: από τη μετανάστευση και την ερημοποίηση χωριών μέχρι τις τελετουργίες που επιβιώνουν σε πείσμα του χρόνου.

Τι ξεχωρίζει

Ιδρωμένα Αλώνια (1995)

Πάλη στο αλώνι ενός χωριού που ερημώνει. Μια παράδοση που μοιάζει με τελετουργία αποχαιρετισμού.

Λευκάδα: Το νησί των ποιητών (1958)

Η Λευκάδα πριν τα ξενοδοχεία και τα drones. Θεωρείται το πρώτο δημιουργικό ελληνικό ντοκιμαντέρ.

Αναστενάρια - Πυροβασία (1959)

Πόδια πάνω σε αναμμένα κάρβουνα, διονυσιακός χορός και μια Ελλάδα που πιστεύει ακόμη στα θαύματα.

Μακεδονικός Γάμος & Θάσος (1960–61)

Γάμος στη Δυτική Μακεδονία και καθημερινότητα στη Θάσο, καταγεγραμμένα με μια ποιητική ματιά που δεν υπάρχει πια στο ελληνικό ντοκιμαντέρ.

Το στρώμα της καταστροφής (1980)

Ένα χωριό βυθίζεται για την υδροδότηση της Αθήνας. Παράλληλα μια αρχαία πόλη χάνεται ξανά κάτω από το νερό.

Ο Ηρακλής, ο Αχελώος και η γιαγιά μου (1997)

Μια γιαγιά 89 ετών, ένα χωριό που σβήνει, μια οικογένεια που κουβαλά την ιστορία ενός αιώνα.

Ο χορός των αλόγων (2001)

Ένα οκτάχρονο παιδί προσπαθεί να καταλάβει τα έθιμα της Λέσβου. Η γιαγιά του τα εξηγεί σαν να λέει παραμύθι.

Και ακόμη: Πρέσπες, Μυτιλήνη της Χούντας, η «χαμένη» Καστοριά του Κανελλόπουλου που εντοπίστηκε ξανά μετά από χρόνια.

Γιατί έχει σημασία

Αυτές οι ταινίες δεν δείχνουν απλώς μια παλιά Ελλάδα. Δείχνουν την Ελλάδα που διαμόρφωσε τη σημερινή.

Και το κάνουν με τρόπο άμεσο, ανθρώπινο και καθόλου νοσταλγικό: δείχνουν τη ζωή όπως ήταν.

Δείτε εδώ το trailer του αφιερώματος.

Το πλήρες πρόγραμμα προβολών αναμένεται σύντομα.