Η Μαρία Κηλαηδόνη επιστρέφει στο «Πατάρι» του θεάτρου Μεταξουργείο

Η Μαρία Κηλαηδόνη, ο Θέμος "Apicos" Ρίζος, η Κατερίνα Σταθάκη και πολλοί καλεσμένοι σε υπέροχες μουσικές βραδιές, κάθε Σάββατο βράδυ στο «Πατάρι» από τις 6 Δεκεμβρίου!

Μετά την μεγάλη επιτυχία της περσινής χρονιάς, το αγαπημένο «Πατάρι» του θεάτρου «Μεταξουργείο» ανοίγει ξανά τα φώτα του και επιστρέφει για 2η χρονιά!

Κάθε Σάββατο βράδυ, η Μαρία Κηλαηδόνη μας προσκαλεί να περάσουμε μοναδικές μουσικές βραδιές, γεμάτες κέφι στον πανέμορφο χώρο του «Παταριού» του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Στην παρέα της ο Θέμος «Αpicos» Ρίζος, στον rock ‘n’ roll (και όχι μόνο) ρόλο του. Μαζί θα παρουσιάσουν τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, αγαπημένα κομμάτια του Λουκιανού που τόσο πολύ μας λείπει, διασκευές από αμερικάνικα rock ‘n’ roll μέχρι ελληνικά ‘80s και ‘90s και ένας Θεός ξέρει τι άλλο ακόμα! Φέτος κοντά τους θα είναι και η Κατερίνα Σταθάκη, σε γνωστές ρεμπέτικες μελωδίες.

Επίσης η Μαρία Κηλαηδόνη στο ρόλο της οικοδέσποινας, θα φιλοξενεί κάθε Σάββατο έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Θα εμφανιστούν (με αλφαβητική σειρά) οι Θέμης Ανδρεάδης, Κέλλυ Βουδούρη, Burger Project, Γιάννης Γιοκαρίνης, Δώρος Δημοσθένους, Etsi De, Jerome Kaluta, Γιώργος Κουβαράς, Μαριώ, Δημήτρης Μεντζέλος, Μανώλης Μητσιάς, Πέννυ Μπαλτατζή, Μπάμπης Μπατμανίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος και πολλοί ακόμα!

Μαζί τους οι μουσικοί Κωνσταντίνος Κλάψας στο πιάνο, Mάριος Πετρίδης στο μπάσο και Ορέστης Γράβαρης στα τύμπανα.

Μαρία Κηλαηδόνη - Θέμος Ρίζος

Γενικές Πληροφορίες

Το «Πατάρι» στο Θέατρο «Μεταξουργείο»

Κάθε Σάββατο από τις 6 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22.30

Οι πόρτες ανοίγουν στις 22:00

Ακαδήμου 14, 10436, Κεραμεικός

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 6948 053145

Είσοδος: 12 ευρώ

Επίσης, κάθε Παρασκευή βράδυ ένα διαφορετικό μουσικό σχήμα θα φιλοξενείται στο «Πατάρι». Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα των Παρασκευών και τους καλεσμένους των Σαββάτων στις σελίδες του «Παταριού» στο Facebook και στο Instagram.