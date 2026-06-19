Η Minos EMI υπέγραψε τις μεγαλύτερες στιγμές των MAD Video Music Awards 2026

Minos EMI , a Universal Music Company , έδωσε για ακόμη μία χρονιά δυναμικό παρόν στα MAD Video Music Awards 2026 by ΔΕΗ , χαρίζοντας στο κοινό μερικές από τις πιο συναρπαστικές στιγμές της βραδιάς και επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή!

Η αυλαία της μεγάλης γιορτής της μουσικής άνοιξε με τον Ακύλα, ο οποίος παρουσίασε ένα εντυπωσιακό opening act με το αγαπημένο viral hit «Ferto», σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με χορηγό τη ΔΕΗ. Με ενέργεια, δυναμική σκηνική παρουσία και εντυπωσιακή χορογραφία, ο Ακύλας ξεσήκωσε από τα πρώτα κιόλας λεπτά το κοινό, δίνοντας τον τόνο για μια αξέχαστη βραδιά.

Στη συνέχεια, η Marseaux ανέβηκε στη σκηνή και χάρισε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ζωντανά το πολυαναμενόμενο ακυκλοφόρητο τραγούδι της «Γρανίτα Λεμόνι», το οποίο εδώ και εβδομάδες έχει γίνει viral στο TikTok, δημιουργώντας τεράστιo hype, το οποίο κυκλοφορεί αύριο 19/6.

Φυσικά, από τη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς δεν θα μπορούσε να λείπει η κορυφαία Ελληνίδα pop star, Έλενα Παπαρίζου. Mε τη διαχρονική λάμψη και τη μοναδική της σύνδεση με το κοινό, ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 και έκλεψε τις εντυπώσεις παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «Αλήθεια Τώρα;».

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς ήρθε λίγο πριν την εμφάνιση της Αναστασίας, όταν η παγκοσμίου φήμης Βραζιλιάνα superstar Anitta εμφανίστηκε στη σκηνή και ανακοίνωσε τη νέα διεθνή συνεργασία της με την Αναστασία. Η Αnitta αποκάλυψε ότι το τραγούδι «Loca» θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου, προκαλώντας ενθουσιασμό τόσο στο κοινό όσο και στα social media.