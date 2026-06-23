Καίτη Γαρμπή - Διονύσης Σχοινάς: Ποιες συναυλίες ακυρώνονται και τι ισχύει με τα εισιτήρια

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Η Καίτη Γαρμπή, ο Διονύσης Σχοινάς και η Panik Live Productions ανακοινώνουν με λύπη τους την ακύρωση των συναυλιών σε Έδεσσα, Θεσσαλονίκη και Βόλο για λόγους υγείας.

Η καταξιωμένη και αγαπητή Καίτη Γαρμπή ταλαιπωρείται από ένα οίδημα στις φωνητικές χορδές και ακολουθεί ειδική αγωγή, ενώ ταυτόχρονα ο γιατρός της συνέστησε όσο το δυνατόν περισσότερα διαστήματα αφωνίας.

Εξαιτίας αυτού, αποφασίστηκε από κοινού οι συναυλίες του «Με Εσένα Μόνο tour» σε Έδεσσα (1 Ιουλίου), Θεσσαλονίκη (13 Ιουλίου) και Βόλο (14 Ιουλίου) να ακυρωθούν.

Επιστροφές χρημάτων σε όσους έχουν προμηθευτεί εισιτήρια:

σε περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων με κάρτα, η επιστροφή γίνεται αυτόματα στην κάρτα η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά.

σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίων με μετρητά, ο κάτοχος πρέπει να στείλει email στο cancellations@paniklive.gr με τον αριθμό παραγγελίας μέχρι και τις 10 Ιουλίου ώστε να γίνει η επιστροφή.

Οι υπόλοιπες συναυλίες του «Με Εσένα Μόνο tour» θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

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