Καλοκαίρι με φεστιβάλ, ταινίες, μουσική, εικαστικές τέχνες

Καλοκαίρι σημαίνει ανταμώματα, φεστιβάλ, χορός και τραγούδι (ενιότε και ...φάλτσο). Σημαίνει θερινά σινεμά, μουσική υπό τους ήχους της θάλασσας ή συναυλίες τα βράδια στην Αθήνα, όπου ο αττικός ουρανός και τα φώτα της πόλης ξεθωριάζουν την γκρίζα όψη της πρωτεύουσας.

Για του λόγου το αληθές, το επόμενο διάστημα πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις κινηματογράφου, εικαστικών τεχνών, χορού, μουσικής, ποίησης σε Αθήνα, Ύδρα, Κέρκυρα, Πειραιά, Ηράκλειο Κρήτης, Τήνο, Ρόδο και Μυστρά, με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.

Ύδρα

Συγκεκριμένα, από 22 έως τις 25 Ιουνίου 2026 διεξάγεται στην Ύδρα το «Art Cinema HydraSummer 2026», ένα διεθνές πολιτιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει artist residencies, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, δημιουργικά εργαστήρια, συναντήσεις καλλιτεχνών και διεθνείς συνεργασίες με συμμετοχές από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία και τη Μέση Ανατολή.

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Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο ετήσιο πολιτιστικό πρόγραμμα της Ύδρας και συνδυάζονται με το ιστορικό φεστιβάλ του νησιού «Μιαούλεια», που πραγματοποιείται στις 27 και 28 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Ύδρας και, ευρύτερα, της Ελλάδας ως σύγχρονου προορισμού πολιτιστικού τουρισμού υψηλής ποιότητας, με έμφαση στη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την αυθεντική πολιτιστική εμπειρία.

Αθήνα

Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2026 πραγματοποιείται στο Θέατρο «Δώρα Στράτου» το 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χορών, ένα ιδιαίτερης πολιτισμικής χροιάς γεγονός για τα θερινά καλλιτεχνικά δρώμενα της Αθήνας. Το φεστιβάλ έχει ως στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας ως σταυροδρόμι πολιτισμών με έμφαση στις τέχνες του χορού και της μουσικής, καθώς και στη μαγεία που προσφέρει η ειρηνική συνύπαρξη των λαών, πέρα από γεωγραφικά σύνορα. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει σεμινάρια, παραστάσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις, bazaar κ.ά. και σε αυτό θα λάβουν μέρος χορευτές, μουσικοί, τραγουδιστές και άνθρωποι των γραμμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσης στις 27 Ιουνίου, η διεθνής μουσική πλατφόρμα Full Circle έρχεται στο 'Αλσος Στρατού (Γουδή) στην Αθήνα με τους &ME και Rampa, το πιο αναμενόμενο ντουέτο της ηλεκτρονικής μουσικής, για το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς.

Οι &ME και Rampa θεωρούνται από τα πλέον επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής και είναι βασικά μέλη της Keinemusik, ένα βερολινέζικο μουσικό συλλογικό και δισκογραφικό label που ειδικεύεται στην παραγωγή και παρουσίαση ηλεκτρονικής μουσικής, κυρίως deep house και techno. Ο χώρος θα ανοίξει στις 15:00, προσφέροντας παράλληλες δραστηριότητες, όπως συνεδρίες γιόγκα, ασκήσεις αναπνοής (breathing sessions), δραστηριότητες κίνησης (dance flow) κ.ά.

...Εν πλω

Εξάλλου, στις 5 Ιουνίου 2026 ξεκίνησε η πολιτιστική και περιβαλλοντική δράση «Θάλαττα, θάλαττα!!» που λαμβάνει χώρα σε πλοίο της γραμμής Πειραιά-Ηράκλειο Κρήτης, στις δύο αυτές πόλεις, στην Αθήνα και στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Τήνου.

Στόχος της πρωτοβουλίας, που αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Δίκτυο Ποιητών Μεσογείου (Mediterranean Poets Network) και ευθυγραμμίζεται με το EU Mission «Restore our Ocean and Waters by 2030», είναι η ενεργοποίηση του κοινού στο ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης και η ανάπτυξη μιας σύγχρονης «γαλάζιας» εκπαίδευσης, μέσα από τη σύνδεση τέχνης, ποίησης, επιστημονικής γνώσης και βιωματικής εμπειρίας.

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Συμμετέχουν δώδεκα από τους πλέον αναγνωρισμένους σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς καλλιτέχνες και ισάριθμοι, εξίσου καταξιωμένοι, Έλληνες ποιητές, οι οποίοι δημιουργούν νέα έργα ειδικά για τον σκοπό αυτό. Η δράση θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Κέρκυρα

Στις 27 Ιουνίου 2026 στο Παλιό Φρούριο της Κέρκυρας η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων (ΣΟΕ) θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ένα συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Πρόκειται για κορυφαία εκδήλωση που αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και στην περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας της Κέρκυρας ως τουριστικού προορισμού. Το Σύνολο Σύγχρονης Μουσικής της ΣΟΕ, υπό τη διεύθυνση του Ηλία Γκογκίδη, θα δώσει νέα διαφορετική προσέγγιση στις επιτυχίες του τραγουδοποιού, παντρεύοντας για πρώτη φορά το ροκ με το έντεχνο και τον ήχο της συμφωνικής ορχήστρας.

Στη συναυλία θα συμμετάσχουν οι Διονύσης Τσακνής, Γιάννης Ζουγανέλης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Πάνος Μουζουράκης.

Ο Ναός Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας | PEXELS

Ρόδος

Επίσης, από τις 6 Ιουνίου 2026 διοργανώνεται στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου η 2η Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής 2026 (Biennale of Contemporary Keramics 2026). Με γενικό τίτλο «Εκεί που Ξεκινά η Μέρα» (Where the Day Starts) και θεματικό άξονα τον ήλιο, τη Ρόδο και τη Μεσόγειο, στη Μπιενάλε συμμετέχουν συνολικά 42 κορυφαίοι καλλιτέχνες από 18 χώρες, ενώ αναπτύσσονται και παράλληλες δράσεις, όπως residencies, performances, επιστημονικές ομιλίες και παρουσιάσεις, προβολές ντοκιμαντέρ, workshops, εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, ξεναγήσεις στη Μεσαιωνική Πόλη, επιμελημένες ξεναγήσεις στην έκθεση και συμμετοχικές δράσεις για το ευρύ κοινό.

Η Μπιενάλε, που μεταξύ άλλων έχει ως στόχο την ενίσχυση μέσω της ευρείας διεθνούς προβολής της εξωστρέφειας της Ρόδου και της Ελλάδας ως προορισμών σύγχρονου πολιτισμού, θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2026.\

Μυστράς

Τέλος, στο διάστημα 19-28 Ιουνίου 2026 πραγματοποιείται στην περιοχή του Μυστρά το «Euphoria Retreat Wellbeing Festival - Macrozoe: The Greek Path to Longevity», φεστιβάλ ευεξίας και μακροζωίας, που εστιάζει στην προαγωγή της ολιστικής υγείας και της ποιότητας ζωής, μέσα από εργαστήρια, συνεδρίες ευεξίας και βιωματικές δραστηριότητες, συνδυάζοντας την αρχαία ελληνική φιλοσοφία του «ευ ζην» με σύγχρονες επιστημονικές και ιατρικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, τα δύο Σάββατα του φεστιβάλ περιλαμβάνουν μεγάλες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις στη Σπάρτη και στον Μυστρά, ανοιχτές στην τοπική κοινωνία.

Η δράση ενισχύει τη σύνδεση του τουρισμού με την υγεία και την ποιότητα ζωής, προωθώντας ένα βιώσιμο και αναβαθμισμένο τουριστικό προϊόν, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως ιδανικό προορισμό για τουρισμό ευεξίας.