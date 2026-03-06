O Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Σπύρος Γραμμένος για μια μοναδική βραδιά στο Κύτταρο

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης συναντά τον Σπύρο Γραμμένο και μας προσκαλούν για μία μοναδική βραδιά, την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο αγαπημένο Κύτταρο!

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς με τραγούδια σταθμούς στην ελληνική μουσική σκηνή και ο Σπύρος Γραμμένος γνωστός για την αυθεντικότητά του και την ικανότητά του να συνδυάζει την τέχνη με την κοινωνική του συνείδηση ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες συνδυασμούς του φετινού χειμώνα.

Τραγούδια του Δημήτρη όπως τα «Ανείπωτα», «Γράμμα σ’ έναν ποιητή», «Βαριά ποτά βαριά τσιγάρα», «Πλατεία Ναυαρίνου» συμβαδίζουν με τα τραγούδια του Σπύρου όπως τα «Κουκουλοφόρος», «Το όνομά μου είν’ το δικό σου», «Έπεσα απ’ τα σύννεφα» και παρέα με διασκευές κοινών αγαπημένων τους τραγουδιών, μας παρουσιάσουν ένα υπέροχο live από το οποία φυσικά δεν λείπει και το χιούμορ, στοιχείο που χαρακτηρίζει και τους δύο καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή.

Μαζί τους οι Θανάσης Αρχανιώτης (τύμπανα), Διαμαντής Καραγιαννακίδης (πλήκτρα), Θάνος Κολοκυθάς (μπάσο), Χρήστος Καλκάνης (πλήκτρα, κλαρινέτο), Νίκος Αρβανίτης (ηλεκτρικές κιθάρες) και Μάκης Δρακόπουλος (ηχοληψία)

Info:

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Πόρτες: 21.00

Έναρξη: 22.00

Εισιτήριο: 13€ (προπώληση) 15€ (ταμείο)

Για προπώληση εισιτηρίων, πατήστε εδώ.

Πληροφορίες - Κρατήσεις θέσεων: 210 8224134 – 697 764 1373 & info@kyttarolive.gr