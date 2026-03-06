Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar στον Σταυρό του Νότου Club το Σάββατο 28 Μαρτίου

Το Σάββατο 28 Μαρτίου στον Σταυρό του Νότου δεν πρόκειται να τραγουδήσω καψουροτράγουδα.

Δεν θα ξαναβάλω στρας.

Δεν θα ξαναπετάξω σουτιέν - το υπόσχομαι- και κανενός είδους εσώρουχο εκτός αν κάποιος δεν αντέχει χωρίς αυτό το δρώμενο.

Δεν θα πω ακυκλοφόρητα τραγούδια από το νέο μας album που θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music.

Όχι, δεν θα κάνω ψεύτικους γάμους στις φετινές μου συναυλίες.

Δεν θα σε ξαναξενυχτήσω.

Δεν θα πούμε κουτσομπολιά από σκηνής.

Γενικά θα περάσουμε απλά, λιτά, εντός πλαισίου.

Το πολύ πολύ στο τσακίρ κέφι να κάνω όλα τα παραπάνω»

Οι Polkar είναι:

Γιώργος Παπαγεωργίου (φωνή, γιουκαλίλι)

Γιάννης Κυρατσός (κιθάρες)

Γιώργος Αβραμίδης (τρομπέτα)

Γιάννης Μπέλλος (μπάσο)

Αλέξης Αρχοντής (τύμπανα)

Τάσος Κορκόβελος (πλήκτρα, programming)

INFO

Σάββατο 28 Μαρτίου

Εισιτήριο ορθίων: 15€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Πόρτες: 22.00

Ώρα Έναρξης: 23.00

*Προπώληση εισιτηρίων στο more.com

**Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος .

***Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ. 210 9226975