Ο Σπύρος Γραμμένος έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ο Σπύρος Γραμμένος καλεί το κοινό σε μια βραδιά που θα αποφασίσουν την playlist που θα μας στοιχειώνει μέχρι το επόμενο ραντεβού.

Θα ακουστούν γνωστά τραγούδια που έγιναν φίλοι μας, αλλά και καινούργια από τον νέο δίσκο «Συγγνώμη που Υπήρξα» που μέχρι τότε θα τα ξέρετε κι αυτά απ’ έξω.

Η παράσταση θα έχει την τρυφερότητα και την αμεσότητα που συνηθίζει ο Σπύρος, με μικρές ανατροπές, νέες ενορχηστρώσεις και μερικές πετυχημένες απόπειρες να βγει κανένα κακό - αυθόρμητο αστείο.

Στην συναυλία θα τραγουδήσουν μαζί του αγαπημένοι κλασικοί κωμικοί, η μέτζο σοπράνο Ήρα Κατσούδα, η υψίφωνος Χρύσα Κατσαρίνη και οι τενόροι Αριστοτέλης Ρήγας, Πάρις Ρούπος και μπορεί και σπέσιαλ γκεστς.

Στη σκηνή οι μουσικοί Χρήστος Καλκάνης στο κλαρινέτο, το σαξόφωνο και τα πλήκτρα, Χάρης Παρασκευάς στο μπάσο, τα φωνητικά και τα στοματικά ηχητικά εφέ, Ναταλία Κοκώση στα κρουστά, Μιχάλης Γαλάνης στα τύμπανα, Αναστασία Βλάχου στα πλήκτρα, την κιθάρα, την πολίτικη λύρα, την νταρμπούκα και τα φωνητικά.

Opening Act: O Ίδιος

Ηχοληψία: Δημήτρης Δημητριάδης

Φωτογραφία - Αφίσα: Θωμάς Αρσένης

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, Αθήνα

Για προπώληση εισιτηρίων, πατήστε εδώ.

Early Birds: 13€

Προπώληση: 15€

Ταμείο: 18€